Kolejne miasto protestuje przeciwko cenzurze piosenki Kazika. Banery z cytatem zawisły nad Poznaniem

Program III Polskiego Radia i audycje takie jak notowanie Listy Przebojów Trójki Marka Niedźwieckiego na zawsze zostaną symbolem wolności i okna na świat, a szczególnie muzykę, do której Polacy nie mieli łatwego dostępu jeszcze kilkadziesiąt lat temu. To tam młodzi ludzie po raz pierwszy słyszeli nazwy takie jak The Beatles, Rolling Stones czy Pink Floyd. Nic więc dziwnego, że w związku z głośną aferą na temat najnowszej piosenki Kazika Staszewskiego, która zniknęła w tajemniczych okolicznościach z notowania, słuchacze radia rozpoczęli swój protest.

"Twój ból jest lepszy niż mój" na banerach w Poznaniu

Pierwsze przemówiło Trójmiasto. Na osiedlu Zaspa w Gdańsku pojawił się transparent z cytatem, który miał wyrażać bunt wobec rzekomej cenzury utworu Kazika. Podobne banery pojawiły się także w Wielkopolsce. Poznaniacy również stanęli za wokalistą oraz wolnością słowa.

Na wiadukcie na ulicy Hetmańskiej pojawił się duży baner z tytułem piosenki "Twój ból jest lepszy niż mój". Jednak jak czytamy na gloswielkopolski.pl, to niejedyny manifest poznaniaków. Podobny transparent można zauważyć także na jednym z balkonów na osiedlu Chrobrego.

Protest w sprawie wyrazili też dziennikarze Trójki. W przeciągu zaledwie kilku ostatnich dni z pracy odszedł Marek Niedźwiecki, Hirek Wrona, Wojtek Mazolewski i Marcin Kydryński. Z pracy w firmie zrezygnowała też Agnieszka Obszańska, Piotr Metz, a po 57 latach pracy Piotr Kaczkowski.