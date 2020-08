Kolejny gejowski ślub w świecie Marvela. Tym razem odbył się w tajemnicy

Wydawnictwo Marvel Comics od samego początku istnienia stawiało na popularyzowanie idei otwartości i tolerancji. Oczywiście zawsze wiązało się to ściśle z dekadą, w której powstawały konkretne tytuły, ale twórcy Domu Pomysłów nigdy nie obnosili się z sympatyzowaniem z krzywdzącymi ideologiami. Nic więc dziwnego, że kiedy wątki LGBT przestały być tematem tabu, zaczęły pojawiać się również w komiksach Marvela. Jeden z homoseksualnych herosów jest teraz centralną postacią nowego eventu o nazwie "Empyre". Okazuje się, że od dawna jest mężem swojego wieloletniego partnera.

Komiksy Marvela - Wiccan i Hulking są małżeństwem

Wątki LGBT w komiksach Marvela to obecnie codzienność. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele niehetronormatywnych bohaterów i bohaterek.

Do ulubieńców czytelników od wielu lat należą Billy Kaplan i Teddy Altman, lepiej znani jako Wiccan i Hulking. W komiksie "Avengers: The Children's Crusade" #9 z 2012 roku zielony heros oświadczył się swojemu chłopakowi. Czytelnicy od tej pory czekali, aż zobaczą ich ceremonię ślubu. Nie doczekali się, chociaż para już dawno zalegalizowała związek.

Serie komiksowe mają to do siebie, że często obfitują w różnego rodzaju retcony, na co pozwala im forma medium. Wielokrotnie zdarza się też, że coś dzieje się poza kadrem. Najczęściej są to śmierci różnego rodzaju pobocznych postaci, ale przykład z czwartego numeru "Empyre" wskazuje, że czasami spotyka to również większe wydarzenia.

W komiksie Ala Ewinga, Dana Slotta, Valerio Schitiego, Marte Gracii i Joe Caramangi dowiadujemy się bowiem, że Wiccan i Hulking od dawna są małżeństwem. Wzięli jednak cichy ślub, o którym nie wszyscy wiedzieli. Obaj zadebiutowali w "Young Avengers" #1 z 2005 roku. Byli członkami założycielami młodcianej wersji Avengers i należeli do jej rozmaitych wcieleń. Hulking z czasem stał się niezwykle istotny dla całego uniwersum, szczególnie w corssoverze "Epyre", w którym został imperatorem aliansu ras Kree i Skrulli. Jest bowiem uosobieniem rozejmu dwóch potęg, jako hybryda dwóch ras.

Zarówno Hulking, jak i Wiccan byli jednymi z najpopularniejszych przedstawicieli LGBT+ w komiksach Marvela. Chociaż ich związek miał swoje wzloty i upadki, zawsze los pchał ich ku sobie. Okazuje się, że zdecydowali się w końcu wziąć ślub w otoczeniu nielicznych przyjaciół takich jak Hawkeye, Patriot, Marvel Boy, Speed, Ms. America czy Stature.

Czwarty numer "Empyre" kończy się radosnym wspomnieniem Wiccana, który nie może uwierzyć, jak bardzo Hulking zmienił się w ciągu kilku miesięcy. To dość nieoczekiwany zabieg, bo zazwyczaj śluby superbohaterów są wielkim wydarzeniem, nawet jeśli nie zawsze kończą się pozytywnie. Fani do tej pory pamiętają pierwszy homoseksualny ślub w historii komiksu. Mowa o małżeństwie zawartym pomiędzy Northstarem i jego partnerem, które było głośną sprawą wśród czytelników historii obrazkowych.

Twórcy zdecydowali się jednak na mały retcon, który prawdopodobnie będzie miał duże znaczenie fabularne w kolejnych numerach serii. Jak zakończy się kolejny corssover Marvela? Czy miłość Wiccana i Hulkinga przetrwa? O tym przekonamy się w kolejnych numerach serii "Empyre".

