Kolejny sukces polskiej gry komputerowej. Tym razem to symulator renowacji stacji kolejowych

„Drug Dealer Symulator” został ściągnięty na Steamie przez ponad 55 tys ludzi w tydzień. Teraz podobny los może czekać „Train Station Renovation”, grę komputerową, w której chodzi dokładnie o to, co mówi tytuł – o renowację zniszczonej stacji kolejowej.

Train Station Renovation – cel gry i cena

„Train Station Renovation” to gra stworzona przez Live Nation Games, firmę-córkę dla PlayWay, odpowiedzialną za wspomniany wyżej symulator dilera narkotyków.

W ciągu jednego dnia obecności „Train Station Renovation” na Steamie, został on ściągnięty ponad 20 tys. razy. Gra, którą można ściągnąć za 46 zł (teraz z dotatkowym, 15% rabatem), znalazła się dzięki temu na szczycie listy bestsellerów platformy.

Dzięki takim wynikom gra jest na dobrej drodze do powtórzenia sukcesu „Drug Dealer Symulator”, a już teraz zwróciła twórcom koszty produkcji.

Train Station Renovation – zwiastun

W sieci pojawił się też zwiastun gry.

Train Station Renovation – przetestuj grę za darmo

Warto zaznaczyć także, że na Steamie dostępna jest darmowa wersja gry, a w zasadzie jej wersja demo, z pierwszą misją.

Dzięki „Train Station Renovation – First Job” dokonamy swojej pierwszej renowacji i poznamy motorykę gry. Pozwoli nam to wczuć się w klimat tytułu i sprawdzić, czy jest to pozycja dla nas. Patrząc po pozytywnych reakcjach innych graczy – jest na to spora szansa.

