Kolekcja inspirowana twórczością Banksy'ego w Empiku. 60 wyjątkowych gadżetów do wyboru

Empik wprowadził do swojej oferty gadżety inspirowane pracami Banksy'ego. Popularne motywy z prac artysty trafiły na kubki, notatniki czy torby.

Banksy to w tej chwili jeden z najbardziej cenionych współczesnych artystów. Prowokuje, daje do myślenia, stał się też głosem dyskryminowanych. Jego prace od 20 lat budzą zainteresowanie i dyskusje, a styl rozpoznają nawet ci, którzy nie interesują się streetartem. Swoimi obrazami Banksy, często w sposób budzący kontrowersje, komentuje problemy społeczne i polityczne. Jego twórczość wprowadziła graffiti do galerii sztuki i najbardziej prestiżowych domów aukcyjnych, a dzieła osiągają rekordowe kwoty.

Banksy: Kolekcja inspirowana dziełami artysty w Empiku

Kultowe prace Banksy’ego, takie jak królowa Elżbieta z legendarną błyskawicą Davida Bowiego na twarzy, londyńska pokojówka, paryski szczur z kokardą czy dziecięca Statua Wolności zostały uwiecznione również na przedmiotach codziennego użytku w specjalnej kolekcji Empiku.

Banksy od lat sprzeciwia się konsumpcjonizmowi, jednak jego prace żyją już własnym życiem, a osoby podziwiające artystę, chcą mieć je bliżej siebie. Specjalna kolekcja Empiku pojawiła się w wybranych salonach i na empik.com na oficjalnej licencji Brandalised. W sklepach znajdziemy aż 60 różnych gadżetów ozdobionych pracami Banksy'ego.

Fot. materiały prasowe/Empik

Dodatkowo w środę 17 marca o godz. 18:00 na oficjalnym Facebooku Empiku odbędzie się spotkanie online poświęcone twórczości Banksy'ego. Punktem wyjścia do dyskusji będzie reedycja oficjalnej książki artysty "Wojna na ściany” – albumu zawierającego jego najsłynniejsze prace, opatrzone autorskim komentarzem. Kultowa dla fanów street artu pozycja uzyskała status białego kruka. Po 15 latach od premiery zbiór ponownie trafił do sprzedaży.

O fenomenie anonimowego grafficiarza opowie Jacek Szlak, autor portalu streetartkrakow.pl, analityk śledzący nowe zjawiska w kulturze masowej, marketingu i nowych mediach. Rozmowę, tłumaczoną na język migowy, poprowadzi Katarzyna Borowiecka. W trakcie wydarzenia internauci będą mieli okazję zadawać pytania w komentarzach pod streamingiem.