Kółka rysowane kredą pojawiły się na chodnikach w Polsce. Co oznaczają?

Na polskich chodnikach pojawiły się kolorowe kółka rysowane kredą. Jest to ekologiczna akcja Chalk Of Shame, która ma na celu oczyścić miasta, a także ochronić psy przed niebezpieczeństwem. O co w niej chodzi?

Kółka rysowane kredą na ulicach w Polsce. Co oznaczają?

Pety, wszędzie pety. Niedopałki papierosów to powszechny widok na plażach, w parkach, ulicach, parkingach. Chociaż wielu ludzi rezygnuje z nałogu nikotynowego ze względu na coraz większą świadomość konsekwencji uzależnienia, ceny papierosów oraz ograniczenia dla palaczy, to problem wszechobecnych petów rzucanych, gdzie popadnie jest ogromny.

Kółka narysowane kredą na ulicach czyli Chalk Of Shame

Na problem chciał zwrócić uwagę aktywista z Kalifornii Patrick Perrigue, który pracuje w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Postanowił uruchomić na terenie miasta akcję Chalk Of Shame, co można przetłumaczyć na nasz rodzimy język jako Kredę Wstydu.

Proekologiczna inicjatywa polega na znajdowaniu petów na ulicach i obrysowywaniu ich kredowym okręgiem. W ten sposób zaznaczone śmieci od razu rzucają się w oczy, a pokreślone chodniki dają do myślenia nawet największym leniom, którzy nie mają w zwyczaju po sobie sprzątać.

Skąd pomysł na taką inicjatywę? Wszystko zaczęło się od spaceru z psem. Patrick w rozmowie z noizz.pl, przyznał, że wyprowadzając swojego pupila - Lolę, bał się o jej bezpieczeństwo. Psy często zjadają niedopałki, co może być tragiczne w skutkach.

Akcja Chalk Of Shame ma wiele zalet. Bez wdawania się w dyskusje z osobą, która zaśmieciła chodnik, możemy dać jej do zrozumienia, że postąpiła źle. Wystarczy podejść i obrysować wyrzuconego peta kolorową kredą. Uczestnicy przedsięwzięcia zaczęli także dopisywać obok okręgów hasła np. "Pety na ziemi". Znaleziska lądują coraz częściej na Instagramie, gdzie można zobaczyć ogrom problemu, który na co dzień lekceważymy.