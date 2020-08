Kombajn na żniwach między blokami. Nagrania z Lublina stały się hitem [WIDEO]

Mieszkańcy ulicy Jantarowej w Lublinie co roku mogą liczyć na niecodzienną atrakcję. Między bloki wyrusza bowiem kombajn.

Żniwa między blokami na osiedlu w Lublinie

Wyjątkowo usytuowane pole uprawne przyciąga co roku masę gapiów, a praca rolnika stała się atrakcją osiedla. Szczególnie cieszą się dzieci, które uwielbiają obserwować pracujący kombajn.

Co ciekawe, nikomu to nie przeszkadza, a mieszkańcy osiedla zaznaczają, że wolą oglądać z okien piękne pole niż betonową pustynię. Filmiki przedstawiające prace rolnika co roku stają się hitem internetu.

Jak się okazuje, w Lublinie taki widok nie jest niczym szczególnym. Nie tylko mieszkańcy ulicy Jantarowej mogą oglądać za oknami pracę rolników. Podobne widoki można spotkać w pobliżu bloków przy ul. Zalewskiego i ul. Słomkowskiego. Zabudowa wielorodzinna wgryza się w pola również przy ul. Obrońców Lublina, a uprawy można znaleźć także w kilku innych częściach miasta.

W Lublinie pola uprawne zajmują prawie 4 tys. hektarów (całe miasto ma powierzchnię 15 tys. ha), a gospodarstw rolnych jest około 2800. Najczęściej sieje się u nas pszenicę ozimą, najrzadziej kukurydzę.

Źródło: dziennikzachodni.pl, wmeritum.pl, aju.pl

Zobacz również: Rolnicy chcieli sprawdzić stan gleb. Zakopali w tym celu majtki