Komicy zdominowali YouTube w 2020 roku. Platforma podsumowała ostatnie 12 miesięcy

Dave Chappelle, John Krasinski i Ricky Gervais to jedni z 10 najpopularniejszych twórców ostatniego roku na YouTubie. Panowie youtuberami oczywiście nie są, ale to wideo z ich udziałem osiągało największą popularność w serwisie.

YouTube podsumował kończący się rok 2020

Platforma do udostępniania wideo podzieliła się listami podsumowującymi kończący się powoli rok 2020. W tym znalazły się zestawienia najbardziej trendujących wideo, najpopularniejszych klipów muzycznych, a także najlepszych "domorosłych" twórców platformy.

Największą popularnością jeśli chodzi o stronie "popularne" cieszył się program "8:46" legendarnego komika Dave'a Chappelle'a. Tytuł jest oczywiście nawiązaniem do tego, jak długo policjant Derek Chauvin trzymał swoje kolano na szyi George'a Floyda. Chappelle w bardzo poważny sposób skrytykował podczas występu zachowanie Chauvina, ale także to, jak media odniosły się do całej sprawy:

Oglądaj

Wysokie, bo 3. miejsce, zajął skecz z "Saturday Night Live", parodiujący debatę prezydencką między Donaldem Trumpem i Joe Bidenem. W rolach głównych wystąpili Alec Baldwin (Trump) oraz Jim Carrey (Biden). Towarzyszył im jeszcze Beck Bennet w roli dziennikarza Chrisa Wallace'a, który był gospodarzem debaty.

Oglądaj

Wśród innych wideo, które osiągały spory sukces w zakładce "popularne" znalazł się również monolog Ricky'ego Gervaisa, który otwierał ceremonię rozdania Złotych Globów. Brytyjski komik całkiem poważnie skrytykował hollywoodzkich celebrytów za hipokryzję i ich sztuczny aktywizm dla poklasku. W top 10 znalazł się również John Krasinski ze swoim programem Some Good News, w którym starał się poprawiać humor na początku pandemii.

Jeśli chodzi o youtuberów na liście najpopularniejszych twórców, to znaleźli się tam m.in. Mark Rober, Jeffree Star, MrBeast oraz NikkieTutorials. Tak prezentują się pełne zestawienia.

Najdłużej trendujące wideo:

Najlepsi nowi twórcy

Najlepsi twórcy

Najlepsze klipy