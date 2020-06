Komitet bioetyki PAN o wypowiedziach rządu o LGBT: „haniebne i niedopuszczalne”. Naukowcy domagają się konsekwencji prawnych

Obóz rządzący skoncentrował się podczas kampanii wyborczej na kwestii mniejszości seksualnych, otwarcie mówiąc innymi, że są oni „gorszymi ludźmi”. Słowa Andrzeja Dudy mówiące o tym, że LGBT jest gorsze od ideologii komunistycznej, odbiły się szerokim echem na świecie; prominentni amerykańscy politycy protestowali nawet przeciwko zapraszaniu polityka do USA.

Antagonizowanie społeczeństwa nie zakończyło się jednak po myśli rządzących, gdyż większość społeczeństwa poczuła się słowami polityków PiS urażona, a także obrażona. Duda ratował się nawet standardowym twierdzeniem, że jego wypowiedź została wyjęta przez media z kontekstu, nie przyjął jednak propozycji spotkania się z zagranicznymi dziennikarzami w celu wyjaśnienia sprawy.

Głos w sprawie zajęli naukowcy z Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. Ich reakcja jest tak ostra, że można ją opisać za pomocą tych słów: „politycy PiS nie są godni podawania im ręki”.

Naukowcy rozpoczęli od przypomnienia dwóch artykułów Konstytucji RP, na straży przestrzegania których powinien stać prezydent. Artykuł 30 Konstytucji RP głosi:

Z kolei w Art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP czytamy:

Treść apelu naukowców zaczęła się takimi słowami:

"

Komitet Bioetyki apeluje do wszystkich uczestników życia publicznego, w szczególności do polityków większości parlamentarnej oraz sympatyzujących z nimi dziennikarzy, o zaprzestanie wygłaszania i rozpowszechnia nienawistnych, pogardliwych i dehumanizujących komentarzy na temat osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe (LGBT - lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual). Komentarze te są haniebne i niedopuszczalne. Naruszają godność i podstawowe prawa każdego człowieka, w tym prawo do równego traktowania i do równego szacunku. Zadają ból i rany psychiczne osobom identyfikującym się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe oraz ich najbliższym. Są wyrazem pogardy i nienawiści, która może prowadzić do dyskryminacji i wykluczenia całych grup społecznych, a w skrajnych przypadkach nawet do przemocy wobec mniejszości seksualnych. "