W sobotę 2 maja 2020 roku, w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokiem", w Ciechanowie odbył się koncert Kasi Kowalskiej. Organizatorami byli Urząd Miasta Ciechanów i Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej. To, co miało umilić mieszkańcom majowy weekend, skończyło się interwencją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i nałożeniem wysokiej kary.

Koncert Kasi Kowalskiej złamał zasady bezpieczeństwa. Sanepid nałożył najwyższą możliwą karę

Organizatorzy koncertu nawoływali, by słuchać występu z okolicznych balkonów lub okien mieszkań. Mimo to na miejscu mogło stawić się nawet ok. 150 osób. Do akcji wkroczył Sanepid, który ocenił, że wydarzenie złamało zakazy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

Portal Ciechanów Inaczej donosi, że za złamanie zasad bezpieczeństwa, na Gminę Miejską Ciechanów nałożono karę w wysokości 30 tysięcy złotych. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa ratusza, Paulina Rybczyńska:

" Sanepid ocenił, iż na terenie pomiędzy blokami było ok. 100 osób, a ok. 50 znajdowało się w samochodach. Podkreślono, że podczas wydarzenia przestrzegano zachowania wymaganej odległości dwóch metrów od siebie, ale odległości nie były zachowane, kiedy artystka poprosiła o podejście pod scenę przebywające tam osoby. "

Rzeczniczka zapewniła również, że miasto zamierza odwołać się od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, gdyż ta miała zostać podjęta pod presją medialno-polityczną.

" Wstępna analiza ww. decyzji wskazuje, że sanepid wadliwie ustalił organizatora tych wydarzeń, a co za tym idzie decyzja obarczona jest wadą prawną. (...) Ponadto prowadząc to postępowanie z niezrozumiałych względów odstąpił od wymogów związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu, co w naszej ocenie doprowadziło do niewłaściwego ustalenia stanu faktycznego w tej sprawie. "

Władzom miasta przysługuje 14-dniowy termin złożenia odwołania.