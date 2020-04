Koncert "Muzyka Nadziei" pobił rekord świata. Występ bez udziału publiczności obejrzało 35 milionów widzów

W świąteczną niedzielę 12 kwietnia 2020 odbył się wyjątkowy koncert. Do Mediolanu na zaproszenie burmistrza miasta zawitał włoski tenor, Andrea Bocelli. Muzyk wystąpił w ikonicznej katedrze Duomo, która została zamknięta ze względu na pandemię. Światowa transmisja koncertu na żywo odbyła się za pośrednictwem YouTube.

Andrea Bocelli z koncertem "Music For Hope" pobił rekord

Koncert stał się symbolem jedności, nadziei i wsparcia w trudnych czasach pandemii. Andrea Bocelli przyjął zaproszenie, aby dodać otuchy słuchaczom i nieść dobrą energię. Muzyk podkreślił:

" W dniu, w którym świętujemy wiarę w zwycięstwo życia nad śmiercią, z wielką pokorą i radością odpowiadam ‘si’ na zaproszenie miasta i Katedry Mediolanu. "

Zgodnie z przepisami dot. Covid-19, koncert odbył się bez publiczności i przy surowym zakazie wstępu. Transmisja na żywo była dostępna na kanale artysty i specjalnie dostosowana godzinowo tak, aby mógł zobaczyć ją cały świat.

30-minutowy występ śpiewaka przejdzie do historii nie tylko ze względu na swój wyjątkowy charakter. "Music For Hope" na żywo obejrzało 35 milionów osób, co jest najwyższym wynikiem w historii transmisji muzyki poważnej. W szczytowym momencie na kanale artysty odnotowano ponad 2,8 miliona widzów.

Bocelli skromnie skomentował sukces:

" Jestem wzruszony i zachwycony, że otrzymałem taką reakcję. Przerosło to moje najśmielsze oczekiwania. "

Nagranie nadal można obejrzeć za pośrednictwem YouTube'a: