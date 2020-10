Koncert na 300 osób w Wadowicach. Miasta rodzinnego Jana Pawła II obostrzenia nie obowiązują?

Chociaż sytuacja epidemiologiczna w Polsce z każdym dniem się zaostrza, w Wadowicach ma odbyć się koncert z udziałem 300-osobowej publiczności. Jak ma się to do obostrzeń?

W związku z gwałtownym wzrostem zarażeń koronawirusem w Polsce, rząd postanowił wprowadzić kolejne obostrzenia związane z życiem publicznym. Duże miasta znalazły się w czerwonej strefie, gdzie puby i lokale gastronomiczne będą otwarte jedynie w godzinach 9-21, wydarzenia sportowe zostaną pozbawione publiczności, a baseny, siłownie i aquaparki zawieszą działalność.

Także wydarzenia kulturalne będą odbywać się na nowych zasadach. Od 17 października w imprezach może brać udział jedynie 25 procent publiczności. Natomiast na 18 października w Wadowicach zaplanowano koncert z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II. W wydarzeniu ma wziąć udział około 300 osób.

Jak liczba ma się do obostrzeń? Na to pytanie w rozmowie z Radiem Zet odpowiedział urząd gminy. Reporter radia Przemysław Taranek napisał na swoim Twitterze, czego dowiedział się od placówki:

Koncert papieski dla 300 osób organizują w najbliższą niedzielę na rynku w Wadowicach TVP i władze gminy. To wydarzenie religijne - nie ma ograniczeń co do liczby osób - usłyszałem w urzędzie gminy. Wystąpią min. H.Mlynkova i Golec uOrkiestra. "