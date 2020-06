Koniec abonamentu RTV. Nie będzie też ścigania za zaległości

Abonament RTV, czyli podatek od posiadania odbiornika radiowego i telewizyjnego, jest masowo ignorowany przez Polaków. W 2018 roku uiszczało go zaledwie milion osób i przedsiębiorstw. Polacy nie widzą sensu w płaceniu pieniędzy na media publiczne, które prezentują rzeczywistość w sposób urągający poglądom 60% aktywnych wyborców.

Bojkot abonamentu sprawił, że w kasach mediów publicznych panuje pustka. Rząd postanowił więc przekazać TVP i PR rekompensatę w wysokości niemal 2 mld złotych.

Jednocześnie Poczta Polska wzmogła działania mające wyegzekwowanie abonament RTV wśród osób, które mają odbiornik telewizyjny. Pomysłów na to było dużo, rząd chciał między innymi otrzymać od płatnych platform TV spis klientów, argumentując, że jeśli ktoś płaci za dostęp do programów, to musi mieć je na czym oglądać. Pojawiły się także informacje o wysyłaniu do mieszkań i domów inspektorów Poczty, którzy mieli sprawdzać czy na pewno nie ma w nich telewizora i nakładać kary wraz z odsetkami za 3 lata braku płatności.

W roku 2019 wysłano 420 457 upomnień do osób, które zalegały z wnoszeniem opłaty, 108 931 osób wpłaciło łącznie 71 mln zł, dalsze 122 365 wskutek wszczętego postępowania administracyjnego otrzymało nakaz zapłaty.

W 2020 roku polujący na fundusze zagalopowali się jednak nieco za daleko: wezwania zaczęły trafiać do osób, które są ustawowo zwolnione z płacenie abonamentu lub też nigdy nie miały zarejestrowanego odbiornika. „Gazeta Wyborcza” doniosła o tysiącach emerytów, których konta zostały zajęte na poczet zaległego abonamentu, z którego są zwolnieni.

Minister Jacek Sasin ogłosił więc, że poprosił Pocztę Polską o wstrzymanie się ze ściąganiem abonamentu.

Abonament RTV może już nie obowiązywać. Ministerstwo Aktywów Państwowych poprosiło o to Pocztę Polską

Jacek Sasin o swojej decyzji napisał na Twitterze, nie zapominając przypomnieć, że to „wina Tuska”.

Minister wspomniał także o „wyjątkowych okolicznościach”, nie wiadomo jednak, co dokładnie polityk miał na myśli: czy chodziło mu o nękanie Polaków, czy też może o… nadchodzące wybory.

Prośba ministra z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych postaw ani mocy. Kwestię opłat abonamentowych reguluje ustawa z 21 kwietnia 2005 roku. Dopóki obowiązuje, Poczta Polska jest zobligowana do wypełniania wytycznych w nich zawartych.

