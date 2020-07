Koniec pewnej epoki. Telezakupy Mango znikną z telewizyjnej anteny

Telezakupy Mango to słynny program sprzedaży wysyłkowej, który emitował w telewizji swoje reklamy i zachęcał do złożenia zamówień przez telefon. Od 2002 działał natomiast oddzielny, specjalny kanał telewizyjny – Mango24, który przez całą dobę emitował reklamy poszczególnych produktów. Teraz, po 18 latach, 31 lipca zostanie on oficjalnie zamknięty.

Słynne telezakupy

Reklamy produktów Mango stanowiły rozrywkę samą w sobie, niezależnie od tego, czy prowadziły do sprzedaży produktu, czy nie. Sam format reklamy, z dynamiczną narracją i aktorami w samych superlatywach zachwalającymi poszczególne produkty, sprawiał, że materiały były niezwykle sugestywne i zachęcały do jak najszybszego sięgnięcia po telefon. Wiele osób, które oglądało Telezakupy Mango przyznaje, że w ostatniej chwili powstrzymało się przed kupnem produktu, który miał być przecież „niezbędny do życia”.

Zamknięcie telewizji Mango24, o którym poinformowała łódzka sieć kablowa Toya w komunikacie do swoich abonentów, nie oznacza jednak całkowitego zaprzestania działalności firmy. Firma wciąż działa w punktach stacjonarnych na terenie Polski, a także prowadzi sprzedaż w Internecie.

Jak podaje portal press.pl, który jako jeden z pierwszych poinformował o zamknięciu kanału, spółka Mango Media, należąca od 2017 roku do firmy Studio Moderna Polska nie wypracowała zysku w 2017 i 2018 roku, a jej przychody stopniały. W 2018 roku przychody firmy wynosiły 17,3 mln złotych, ze stratą 3,1 mln, w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy firma Mango operowała 64 mln złotych, przy 7,8 mln zł straty.

Działanie firmy ma więc na celu obcięcie kosztów. Czy będzie też pierwszym krokiem w stronę zamknięcia stacjonarnych obiektów? Tego dowiemy się w stosownym czasie.

Patrząc jednak na popularność Telezakupów Mango i fakt, z jakim rozrzewnieniem serwisy informacyjne piszą o programach kanału Mango, firma mogłaby zrobić specjalną kampanię reklamową, w której odtwarza w nowej formule najsłynniejsze reklamy minionego formatu dla przyciągnięcia nowych klientów.

