Koniec świata. Archeolodzy potwierdzili biblijne proroctwo?

Biblijni komentatorzy od dawna szukają dowodu na istnienie Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej, a wielu teoretyków spiskowych twierdzi, że jej odnalezienie będzie zwiastować nadejście Czasów Ostatecznych. Czy niezwykłe odkrycie archeologów potwierdzi, że koniec świata jest bliski?

Trzecia Świątynia odgrywa ważną rolę eschatologiczną w judaizmie i wiąże się z erą żydowskiego Mesjasza. Jej pojawienie się (odnalezienie lub ponowne odbudowanie) nieodmiennie łączy się z nadejściem apokalipsy.

Większość żydowsko-ortodoksyjnych uczonych wierzy, że Mesjasz ostatecznie odbuduje Świątynię, a niektórzy z nich wręcz wzywają do jej natychmiastowego zbudowania w obecnych czasach. Przygotowania do odbudowy Trzeciej Świątyni trwają od dłuższego czasu. Grupy wiernych przygotowują szaty i naczynia świątynne, instrumenty dla orkiestry Lewitów, a nawet prowadzą nabór do przyszłej kasty kapłanów.

Na przeszkodzie tym planom stoi muzułmańska Kopuła na Skale, która prawdopodobnie przykrywa teren, na którym znajdowała się podobno starożytna Świątynia. Informacje te są jednak sprzeczne ze współczesnymi badaniami, według których Świątynia mieściła się na południe od Kopuły Skały, pomiędzy Kopułą a Meczetem Al-Aksa.

Jednak nawet gdyby istniała techniczna możliwość pomieszczenia świątyń obydwu religii na wzgórzu, jej odbudowanie jest mało prawdopodobne ze względu na toczący się od lat konflikt żydowsko-muzułmański.

Niedawno archeolodzy z Israel Antiquities Authorities i Western Hall Heritage Foundation odkryli w tym rejonie nowe artefakty. Trwa spór czy są one częścią Trzeciej Świątyni. Natychmiast głos zabrali biblijni badacze, którzy stwierdzili, że jeśli tak, jest to dowód na to, że żyjemy w Czasach Ostatecznych, a spełnienie się proroctwa o Drugim Przyjściu, czyli ponownym przyjściu Jezusa na Ziemię, zdaje się być niemal pewne.

Odkrycie komentowane jest również w kontekście jednego z proroctw amerykańskiego pastora Paula Begleya, który w ubiegłym roku przeraził swoich wyznawców, stwierdzając, że koniec dni jest już bliski. W jednej ze swoich wypowiedzi uważany za współczesnego proroka pastor, stwierdził:

" Do czasu, aż świątynia nie zostanie odnaleziona, niewierni mają czas na to, aby nawrócić się i oddać cześć Mesjaszowi, którym według osób wierzących w proroctwo jest właśnie Jezus Chrystus. Jeśli nie oddadzą czci Jezusowi, i to w specjalnym miejscu - w Trzeciej Świątyni, podczas Święta Namiotów - wówczas zostaną przeklęci. Na wieki. "

Eksperci, wśród których są archeolodzy i historycy, spierają się, czy znaleziska są powiązane z akurat Trzecią Świątynią. Istnieje duża szansa, że są powiązane z Pierwszą Świątynia, czyli świątynią Salomona. Wstępne badania wykazały, że artefakty pochodzą prawdopodobnie z epoki żelaza, wykonane są z wapienia i mają około 2,7 tys. lat.

Jakiś czas temu uchodzący za proroka Begley twierdził, że kometa NEOWISE, która była widoczna z Ziemi, jest sygnałem nadejścia końca świata.

