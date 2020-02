Koniec świata: Do Ziemi zbliża się "zabójca planet"!

(99942) Apophis (znana jest również pod wcześniejszym oznaczeniem tymczasowym 2004 MN4) to planetoida należąca do grupy Atena, zaliczana jest do planetoid bliskich Ziemi oraz do grupy potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Naukowcy obliczyli, że minie Ziemię w małej odległości 13 kwietnia 2029 roku.

"Zabójcą planet" pędzi w kierunku Ziemi

99942 Apophis, zwana "zabójcą planet" została odkryta 19 czerwca 2004 roku przez Roya Tuckera, Davida Tholena oraz Fabrizio Bernardiego w ramach programu poszukiwania planetoid Peak National Observatory w Arizonie. 18 grudnia 2004 roku obiekt został ponownie odnaleziony przez Gordona Garradda z Obserwatorium Siding Spring w Australii.

Średnica obiektu wynosi mniej więcej 370 metrów. Wiemy to dzięki obrazowaniu radarowemu wykonanemu z użyciem radioteleskopów z Goldstone i Arecibo. Pierwszy raport NASA z 24 grudnia 2004 określał prawdopodobieństwo zderzenia na około 1 do 300, jednak z biegiem czasu liczby te systematycznie doprecyzowywano.

Raport NASA z 24 grudnia 2004 mówił, że prawdopodobieństwo uderzenia Apophis w Ziemię wynosi około 1 do 300, niestety już trzy dni później, na podstawie 64 obserwacji, zmieniono możliwość zderzenia na 1 do 37.

Szczegółowe obliczenia i obserwacje mówią, że obiekt znajdzie się najbliżej ziemi w piątek, 13 kwietnia 2029 roku. Minie wtedy Ziemię w odległości 37 600 km (1/10 odległości Ziemi od Księżyca). Z wyliczeń wynika również, że Asteroida Apophis osiągnie jasność 3,3 magnitudo i będzie widoczna gołym okiem w Europie, Afryce i zachodniej Azji. Naukowcy uważają, że będzie to pierwszy tak ogromny obiekt w znanej historii, który minie Ziemię w tak małej odległości.

Tylko w 2019 roku NASA zarejestrowała 31 asteroid, które minęły naszą planetę w odległości mniejszej niż odległość z Ziemi na Księżyc.

Obecnie rozmiary planetoidy szacuje się na 325 ± 15 m (pomiar wykonany dzięki obserwacjom Kosmicznego Obserwatorium Herschela), a masę na 4×1010 kilograma.

Według naukowców istnieje duże prawdopodobieństwo, że w piątek, 13 kwietnia 2029 roku, może nastąpić globalna zagłada. Co więcej, ostatnie doniesienia z Rosji mówią, że jeśli w 2029 jakimś cudem uda się nam uniknąć katastrofy, to w 2068 roku będzie równie niebezpiecznie.

Czy można uniknąć globalnej zagłady?

NASA od dawna twierdzi, że zderzenie Ziemi z ogromną asteroidą to tylko kwestia czasu. Przygotowano nawet system, który ma na celu opracowanie najlepszej metody unikania kolizji z asteroidami zwanymi "zabójcami planet".

Naukowcy są zdania, że im szybciej wykryjemy potencjalne zagrożenie, tym większe prawdopodobieństwo poradzenia sobie z problemem.

