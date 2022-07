Koniec świata nadchodzi? "Ludzie nie mają wielkich szans"

Jak będzie wyglądał koniec świata i kto go przetrwa?

Od niepamiętnych czasów ludzie zadają sobie pytanie, kiedy nastąpi koniec świata - z niepokojem patrzą w przyszłość i wypatrują znaków zapowiedzianych w świętych księgach i proroctwach.

Jak będzie wyglądał koniec świata?

Moda na ogłaszanie kolejnych dat końca świata sprawiła, że nikt nie już nie bierze ich na poważnie. Sami wielokrotnie poruszaliśmy ten temat, cytując znanych jasnowidzów, proroków czy naukowców z NASA.

Nie wiemy, czy ludzi zabije wojna atomowa, asteroida, a może inwazja kosmitów lub Sąd Ostateczny. Jedno jest niemal pewne. Jak informują naukowcy za około 5 miliardów lat Słońce, wskutek nieuniknionej ewolucji, stanie się czerwonym olbrzymem, przez co zwiększy swoją objętość i całkowicie pochłonie pierwsze trzy planety Układu Słonecznego tj. Merkurego, Wenus i Ziemię. Zanim jednak to nastąpi, możemy zginąć na skutek zmian klimatycznych, globalnej powodzi lub gwałtownego ocieplenia się klimatu.

Jak dotąd Ziemia wychodziła ze wszystkich zapowiadanych kataklizmów obronną ręką, a ciała niebieskie zmierzające w naszym kierunku łaskawie omijały naszą planetę. Nie sprawdziły się również przepowiednie Majów 197433 i starożytnych Egipcjan. Nie nadeszła też zima stulecia. Jednak jak się okazuje w razie jakiegokolwiek większego kataklizmu, to właśnie my, ludzie mamy niewielkie szanse, by przeżyć.

Jak twierdzi Dr Schmidt, ludzie nie mają wielkich szans na przeżycie w przypadku szóstego masowego wymierania.

Nie ma dla nich wielkich nadziei twierdzi badacz

Za największe wymianie należy uznać wyginięcie permsko-triasowe. Zginęło wtedy bowiem aż 96 proc. gatunków. Które z gatunków mogą przeżyć kolejny straszny kataklizm?

Według naukowca jedynymi gatunkami, które przeżyją, są szczury, karaluchy i mewy. Zdaniem badacza decyduje o tym umiejętność dopasowania się tych zwierząt do każdych warunków, doskonałe przystosowanie się do zmian środowiskowych, a także szybki cykl rozrodczy.

Nie są wyspecjalizowani w żadnym konkretnym rodzaju żywności i mają bardzo szybkie cykle hodowlane, które pomagają

- twierdzi badacz.