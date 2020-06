Koniec świata nadejdzie w przyszłym tygodniu? Tak twierdzi pewien badacz

Według kalendarza Majów, świat miał się zakończyć 21 grudnia 2012 roku. Jak się jednak okazuje, być może te odczyty były początkowo niedokładne. Według niektórych, równie oficjalnych i bardzo wiarygodnych źródeł, koniec świata nadejdzie dopiero... 21 czerwca 2020 roku, czyli dokładnie za tydzień.

21 czerwca 2020 roku nadejdzie koniec świata?

W serii usuniętych tweetów, naukowiec i wykładowca z Fundacji Fullbrighta, Paolo Tagaloguin wyjaśnił, że przepowiednia Majów mogła być źle odczytana. Wszystko przez to, że kraje chrześcijańskie przestawiły się na kalendarz gregoriański. Według Taglaloguina, przez zmianę straciliśmy 11 dni w porównania do kalendarza juliańskiego. The Sun zapisało te tweety, w których mogliśmy przeczytać:

" Patrząc na kalendarz juliański, wciąż jesteśmy w 2012 roku... W ciągu każdego roku straciliśmy 11 dni ze względu na używanie gregoriańskiego kalendarza. Przez 268 lat (1752-2020) używania gregoriańskiego kalendarza straciliśmy 11*268, czyli łącznie 2948 dni. 2948/365 dni (jeden rok) = 8 lat. "

Cóż, osobiście nie wierzymy w takie rzeczy, ale z drugiej strony, patrząc na kondycję zachodniego świata w 2020 roku możemy tylko zacytować tego użytkownika Twittera:

" Według kalendarza Majów w ciągu 10 dni skończy się świat... RADOM K*RWA JAZDA! "