Koniec świata w 2021? Amerykański badacz twierdzi, że złamał kod Biblii

Amerykański biblista szuka na kartach Pisma Świętego informacji na temat dalszych losów świata. Właśnie w ten sposób wyliczył, że w 2021 roku rozpocznie się Armagedon, który potrwa aż do momentu powtórnego nadejścia Mesjasza.

Koniec świata w 2021 roku?

Od tysiącleci prorocy regularnie dostarczają światu nowych informacji wraz z konkretną datą końca świata. Zwolennicy teorii spiskowych przekazują wiadomości dalej, wprowadzając chaos i przerażenie. Wielu proroków, mówi jasno, że termin końca świata zapisany jest w Biblii. Amerykański interpretator Pisma Świętego, Theodore Shoebat, podał nawet konkretną datę.

Zdaniem badacza ostateczny kres świata nadejdzie w trzy i pół roku po tym, jak Jerozolimę najedzie Antychryst. Niestety autor nie precyzjue kim jest tajemniczy Antychryst.

Tylko w ostatnich kilku latach zapowiadano powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, uderzenie asteroidy czy inny wielki kataklizm, który miał zmieść życie z powierzchni Ziemi. Nic takiego się nie wydarzyło, ale co się odwlecze, to nie uciecze.

- przekonuje Theodore Shoebat.

Shoebat twierdzi, że przez obecne międzynarodowe konflikty toczące się głównie między Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Turcją i Izraelem, nadejście Antychrysta odbędzie się o wiele szybciej, niż zakładamy. Zdaniem badacza taki stan rzeczy doprowadzi do najgorszego. Na świecie pojawi się Bestia, która ostatecznie przegra z Mesjaszem.

Kiedy rozpocznie się Apokalipsa?

Zdaniem mężczyzny koniec świata i Armagedon nadejdzie 23 marca 2021. Biblista nawiązał do Księgi Daniela ze Starego Testamentu, gdzie opisuje Antychrysta jako prześladowcę świętych oraz osobę, która będzie chciała zmienić prawo. Podparł się także czwartym rozdziałem Ewangelii według św. Mateusza.

Słowo Boże mówi, że Apokalipsa się na przestrzeni siedmiu lat, przy końcu którego to czasu powróci Jezus. Wynika to z dziewiątego rozdziału Księgi Daniela. Do tematu odniósł się również Jezus, próbują przybliżyć go swoim uczniom na Górze Oliwnej (Mat 24-25; Łuk 21; Mar 13). Wiele szczegółów dotyczących tego wydarzenia znajduje się także w Listach apostoła Pawła do Tesaloniczan, oraz w Księdze Objawienia. Według Biblii Chrystus zejdzie na Ziemię 1290 dni po tym, jak Antychryst zostanie ustawiony w świątyni. 1290 dni to jest dokładnie 3,5 roku. Zdaniem Shoebata koniec świata ma rozpocząć się w marcu 2021 i trwać ponad 3 lata, więc ostateczny armagedon nadejdzie 23 września 2024 roku.

Koniec świata w 2021: Co mówią przepowiednie?

Co ciekawie podobnego zdania był Kenton Beshore, prezes stowarzyszenia "World Bible Society". Twierdził on, że zgodnie z przepowiedniami ukrytymi w tekście Biblii, koniec świata rozpocznie się w 2021. O przepowiedniach dr F. Kentona Beshore`a pisaliśmy już w 2018 roku. Zmarły 7 czerwca 2016 badacz Biblii zapowiedział rozpoczęcie apokalipsy na 2021 rok. F. Kenton Beshore twierdził również, że apokaliptyczne manifestacje rozpoczną się już trzy lata wcześniej serię dziwnych zjawisk oraz katastrof, które będą się stale nasilać.

Także jasnowidz Krzysztof Jackowski wieszczy, że nasza przyszłość jawi się w czarnych barwach a jego wizje dotyczące 2021 roku są naprawę przerażające. Nie inaczej było 1 grudnia 2020 gdy ulubiony jasnowidz Polaków opowiedział o swoich przeczuciach dotyczących sytuacji ekonomicznej Polski i Europu w 2021 roku.

