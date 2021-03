Wszystko, co dobre, szybko się kończy... Czy niebawem osoby dzielące się między sobą kontem na platformie Netflix stracą tę możliwość? Przedstawiciele serwisu postanowili wprowadzić (na razie) tymczasowe ograniczenia użytkownikom, którzy mają dostęp do tego samego profilu na Netflix.

Netflix - koniec z dzieleniem się kontem na platformie?

Netflix bez zwątpienia zrewolucjonizował sposób oglądania treści w internecie, ale wpłynął również na formę współczesnych seriali i udowodnił, że jedną ze ścieżek kinematografii może być sieć WWW. Platforma podbiła serca milionów użytkowników na całym świecie nie tylko swoim nowatorskim podejściem i setkami oryginalnych produkcji, stojących na naprawdę wysokim poziomie, ale również łatwą i stosunkowo tanią dostępnością do swojej bazy filmów i seriali.

Użytkownicy dość szybko postanowili, że mogą połączyć siły i składać się na dostęp do Netfliksa, tym bardziej że plany taryfowe serwisu dają możliwość korzystania z jednego konta kilku osobom. Przedstawiciele platformy sami zachęcali internautów, by dzielili się hasłem do profilu, podkreślając, że kompletnie nie przeszkadza im, w jaki sposób abonenci opłacają dostęp do Netfliksa.

Najwidoczniej trochę się to podejście zmieniło, bo jak podaje The Hollywood Reporter, wielu użytkowników platformy po zalogowaniu się, zobaczyło następujący komunikat.

Jeśli nie mieszkasz z właścicielem tego konta, potrzebujesz własnego konta, aby kontynuować oglądanie.

Przedstawiciele Netfliksa potwierdzili, że testują ograniczenie dostępu do konta dzielonego przez wielu użytkowników.

Ten test ma na celu upewnienie się, że osoby korzystające z kont Netflix są do tego upoważnione.

Osoba, która zobaczy tego typu napis, musi zweryfikować swoją tożsamość, zanim przejdzie do bazy platformy. Istnieje też opcja "Zweryfikuj później", ale wybranie jej wiąże się z tym, że użytkownik będzie miał ograniczony czas na możliwość oglądania Netfliksa.

Do niedawna prezes Netfliksa Reed Hastings nie miał nic przeciwko składaniu się na miesięczny abonament kilku osób, szczególnie takich, które ze sobą nie mieszkają. Wygląda jednak na to, że pojawienie się a rynku mocnej konkurencji sprawiło, iż Netflix próbuje nie być stratny na tej sytuacji.

Czy opcja to rzeczywiście jedynie test? A może w przyszłości całkowicie zniknie możliwość dzielenia się dostępem do platformy? Przekonamy się w przyszłości. Warto jednak przypomnieć, że Netflix jakiś czas temu zrezygnował z darmowego miesiąca próbnego, więc niewykluczone, że niebawem jedno konto będzie przypisane wyłącznie jednemu gospodarstwu domowemu.