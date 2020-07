Koniec z zakazem lotów do kolejnych krajów. Gdzie na wakacje?

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, we wtorek 28 lipca wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym. Wchodzi w życie w środę 29 lipca i obowiązuje do 11 sierpnia. Poprzednie rozporządzenie wygasało we wspomniany wtorek.

Gdzie na wakacje w dobie koronawirusa?

Nowe rozporządzenie, podobnie zresztą jak kończący się akt prawny, zezwala na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarią, a także z państwami Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwecji, Portugalii oraz dodanego do tej listy Luksemburga.

Z listy krajów, do których można było dotychczas latać, zniknęła Czarnogóra. Lista ta zawiera wciąż natomiast Gruzję, Japonię, Kanadę, Albanię, Koreę Płd. i Ukrainę.

Zakazy lotów zniesiono w stosunku do Algierii, Maroka, Tajlandii, Nowej Zelandii, Białorusi, Rwandy, Tunezji, Turcji, Urugwaju i Australii. Jeżeli więc planowaliście wyjechać w tym roku na drugi koniec globu na wakacje, to drogi powietrzne stoją teraz dla was otworem.