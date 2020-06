Chociaż powoli wracamy do normalności sprzed pandemii koronawirusa, choroba nadal się rozprzestrzenia. Należy o tym pamiętać szczególnie teraz, kiedy wiele osób poczuło się pewnie i zbagatelizowało problem. Statystyki są nieubłagane - na świecie zdiagnozowano do tej pory już niemal 8 milionów przypadków zakażenia koronawirusem. Z choroby nie wyleczyło się niemal pół miliona osób.

Konkurs w pluciu pestka na odległość mimo pandemii

Jeszcze kilka tygodni temu dramat przeżywali Włosi. Niektóre rejony państwa nie nadążały chować mieszkańców - tak szybko umierano na COVID-19. Aktualnie we Włoszech zdiagnozowano około 240 tysięcy przypadków zarażenia, niemal 35 tysięcy z pacjentów nie udało się uratować. Biorąc pod uwagę te świeże jeszcze wydarzenia, bardzo dziwi fakt, że to właśnie na terenie słonecznej Italii doszło ostatnio do zorganizowania niebezpiecznego w naszych czasach konkursu.

Zawody w pluciu pestką czereśni na odległość odbywają się w miasteczku Celleno w środkowych Włoszech od kilkudziesięciu lat. Chociaż na świecie szaleje pandemia wirusa przenoszonego drogą kropelkową, mieszkańcy nie zrezygnowali z celebrowania tradycji. Władze zapewniły jednak, że zorganizowano wydarzenie zgodnie z przepisami i wymogami obowiązującymi podczas pandemii.

Stałym elementem zawodów było zbieranie się zawodników i licznej publiczności na głównym placu, gdzie pluto pestkami. Chociaż tegorocznej edycji konkursu nie odwołano, mistrzostwa przeniesiono na teren wiejski, nie zaproszono publiczności, a uczestnicy stali w dużej odległości od siebie.

Jak podaje PAP, burmistrz miejscowości, Marco Bianchi zapewnił, ze mieszkańcy podczas wydarzenia byli bezpieczni:

" Zapewnione zostały wszystkie środki bezpieczeństwa. "

Pierwsze miejsce zajął przedsiębiorca z branży informatycznej z wynikiem prawie 17 metrów. Jest on posiadaczem rekordu sprzed dwóch lat, wynoszącego ponad 22 metry. Na drugim miejscu uplasował się zawodnik, którego pestka poleciała na odległość 15,5 metra. Zdobywca trzeciego miejsca osiągnął wynik 12,9 metra.

Po zakończeniu konkursu i - jak czytamy w doniesieniach z Włoch - umyciu rąk oraz założeniu maseczek jego uczestnicy i mieszkańcy miasteczka otrzymali w nagrodę czereśnie.