Konsultant rządowy potwierdza, że władze USA znalazły statek kosmiczny obcych

Temat UFO, kosmitów i teorii spiskowych krążących wokół dziwnych zjawisk na niebie spędza sen z powiek milionom ludzi na całym świecie. Miłośnicy historii o obcych marzą, by przybysze z innej galaktyki dali w końcu znak życia, albo żeby rządy światowe potwierdziły, że miały do czynienia z dowodem na obecność kosmitów. Wygląda na to, że w 2020 roku te pragnienia powoli wchodzą w życie.

UFO - USA ma statek kosmitów?

W pierwszym kwartale 2020 roku informowaliśmy o odtajnionych przez Pentagon nagraniach, na których potwierdzono zarejestrowanie UFO, czyli Niezidentyfikowanych Obiektów Latających.

Teraz pojawiła się kolejna sensacyjna informacja. Jeden z pracowników rządowych, który był blisko spraw UFO, potwierdził, że rząd USA jest w posiadaniu statku kosmitów. Jak podaje The New York Times, astrofizyk Eric W. Davis, który przez ostatnie 13 lat pracował dla Pentagonu jako konsultant, wyjawił, że politycy i wysoko postawieni wojskowi ukrywali przed światem prawdę znaną tylko w plotkach, krążących od wielu lat.

Rzekomy statek kosmiczny znaleziony przez amerykańskie władze nie jest wcale nowym tematem. Ponad 30 lat temu Bob Lazar wyznał publicznie, że podczas pracy dla amerykańskiego rządu jako fizyk i inżynier rozpracowywał antygrawitacyjny reaktor napędowy latającego talerza. Wiele osób przez lata uważała Lazara za hochsztaplera i oszusta, ale ma też rzeszę zwolenników, którzy biorą jego słowa za prawdę.

Eric W. Davis pracował w Aerospace Corporation. Twierdzi, że został zaangażowany przez Ministerstwo Obrony przy pracy nad "pozaziemskich pojazdach niezbudowanych na Ziemi". Jego zadanie polegało na "analizie licznych przypadków spotkań jednostek wojskowych z niezidentyfikowanymi pojazdami latającymi". Słowa Davisa potwierdzają więc po części to, o czym wiele lat wcześniej mówił Lazar.

Lazar postanowił skomentować wypowiedzi Davisa. Zrobił to w poście na swoim Instagramie.

" W końcu po trzydziestu latach rząd przyznał, że posiada statek kosmitów. Czas pokaże, co stanie się później. Osobiście, wątpię, że odtajnią więcej informacji i nie byłbym zaskoczony, gdyby wyskoczyli z "poprawką" i powiedzieli, że popełnili błąd w oświadczeniu. Tak czy inaczej, nigdy nie podejrzewałem, że zobaczę ten dzień. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie przez te wszystkie lata. Z innej beczki - to jest jedyne konto w mediach społecznościowych, które posiadam. Nie mam żadnego Facebooka, Twittera, etc. Najwidoczniej w sieci jest wielu oszustów. "

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych wydał oficjalne oświadczenie w sprawie upublicznionych kilka miesięcy temu nagrań.

" DOD wypuścił te nagrania, by pozbyć się jakichkolwiek nieporozumień w opinii publicznej dotyczących tego, czy pojawiające się w sieci materiały są prawdziwe, czy nie, lub czy jest więcej tego typu nagrań. Zjawiska latające zaobserwowane na nagraniach wciąż są określane jako "niezidentyfikowane". "

Rząd nie ustosunkował się do wypowiedzi Davisa. Luis Elizondo, były dyrektor jednego z programów, w ramach którego jednostki rządowe USA poszukiwały UFO, stwierdził, że z biegiem lat Pentagon poda coraz więcej informacji. Na razie zaprezentowano tylko garstkę danych. Wiele aspektów nadal pozostaje ściśle tajnych. Davis i Elizondo to nie jedyne osoby związane z rządem USA, które wypowiedziały się na temat działań Pentagonu w sprawie UFO. Były senator Harry Reid również uważa, że w przeszłości "mogło dojść do rozbicia obiektów nieznanego pochodzenia".

Czy rzeczywiście chodzi jednak o statek kosmitów? Czy rząd USA naprawdę posiada pojazd obcych? A może to tylko tania sensacja? Na razie zwolennikom teorii spiskowych i miłośnikom Boba Lazara pozostaje czekać na kolejne informacje ze strony Pentagonu.

Wierzycie w UFO? tak, nawet mnie porwali jak widać, nie wszystko da się wyjaśnić nie ma czegoś takiego jak kosmici jak najbardziej wierzę - w to, że nie wiadomo, czym jest obiekt określany jako UFO

Zobacz też: Chiny na tropie kosmitów. Jesienią ruszy nowy program badawczy