Kontrowersyjne treści w podręczniku do HiT. "Powinny posypać się pozwy"

Historia i teraźniejszość ma zastąpić w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia wiedzę o społeczeństwie. HiT będzie nauczany już od 1 września 2022 roku. Jak zapowiedział minister Przemysław Czarnek, będzie to przedmiot, który "ma nauczyć młodych Polaków dumy z własnego kraju i jego historii".

Szybko powstał także podręcznik do nowego przedmiotu autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Jak się okazało, znalazł się w nim bardzo kontrowersyjny fragment. Podręcznik wydawnictwa Biały Kruk jest na razie opiniowany, ale jego treść już teraz wzbudza bardzo skrajne emocje.

W książce znalazł sie bowiem cytat jednego z przywódców ruchu studenckiego z 1968 roku, Daniela Cohna-Bendita.

To werbalna pornografia. Za jej rozpowszechnianie grozi kara i powinny posypać się pozwy. [...] Mamy do czynienia z seksualizacją zamiast edukacji seksualnej

– mówi "Rzeczpospolitej" dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca.

To kosmicznie niedobry cytat. Tak dosłowny opis nie nadaje się absolutnie do dzieci. Byłby dyskusyjny, nawet gdyby odbiorcami byli dorośli. [...] Zanim się go da dzieciom, trzeba zastanowić się, w jaki sposób ten opis może rozbudzić wyobraźnię chłopców i jak może wpłynąć na dziewczynki, które były ofiarami takich zachowań ze strony dorosłych

– dodaje Mirosława Kątna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

– poinformowała "Rzeczpospolitą" Adrianna Całus, rzeczniczka ministra.

W ubiegłym tygodniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek nie szczędził zachwytów nad treścią nowego podręcznika. 14 czerwca 2022 w Warszawie minister zainaugurował konferencję dla nauczycieli dotyczącą nowego przedmiotu, na której powiedział między innymi:

Jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do używania go jako podręcznika oficjalnego, dopuszczonego przez MEiN. Zostaje tylko ocena językowa i jestem przekonany, bo ocena merytoryczna – mogę to już powiedzieć – jest absolutnie pozytywna, że będzie to znakomity podręcznik, z którego będą się uczyć najnowszej historii nowe, młode pokolenia Polaków (PAP)