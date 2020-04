W związku z pandemią koronawirusa, większość kin na świecie została zamknięta. Aktualna sytuacja na świecie niemalże sparaliżowała wiele sektorów branży filmowej. Kina i plany zdjęciowe świecą pustkami, aktorzy tracą pracę, a kalendarium premier stale się zmienia. Aktualizacji dokonała nawet Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, w związku z czym czekają nas Oscary w formie, jakiej jeszcze nie było. Czyżby jednak pojawiło się światełko w tunelu zwiastujące koniec tych ciężkich czasów dla filmowców?

Korea Południowa otworzyła kina. Wkrótce w jej ślad pójdą Czechy

Dobre wieści nadciągają z Korei Południowej, gdzie pracę wznowił trzeci największy operator filmowy w kraju - sieć Megabox. Część kin została już otwarta, inne ruszą w ciągu najbliższych dni. Mieszkańcy mogą powrócić na sale kinowe i obejrzeć między innymi animację "Trolle 2", chiński romans "Love The Way You Are" oraz klasycznie - "Avengers: Endgame".

W ślady Korei już wkrótce pójdą Czesi, którzy przesunęli termin ponownego otwierania kin. Ich placówki miały ruszyć 8 czerwca, podjęto jednak decyzję, że już 25 maja będzie dogodną datą.

Miejmy tylko nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, jaka miała miejsce w Chinach. Tam już pod koniec marca próbowano podnieść przemysł filmowy z kolan, otwierając kina. Skończyło się na ich szybkim ponownym zamknięciu.