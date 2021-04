Zapomnijcie o Big Macu. Koreańska gwiazda wprowadza własne danie do McDonald's

Wiadomość dnia dla fanów k-popu. Największy boysband na świecie nawiązał współpracę z McDonald's. Co znajdziemy w BTS Meal?

Jak zachęcić potencjalnych klientów do odwiedzenia knajpy? Promocje, nowe dania, błyskotliwe reklamy? McDonald's postanowił skusić się na współpracę z największym boysbandem świata - koreańskim zespołem BTS. Tak, wiemy, że to nie rock, ale ten właśnie zespół ma już kilka rekordów Guinnessa, przez co określany jest mianem "Beatlesów XXI wieku". Nic zatem dziwnego, że firmy biją się o 7-osoby zespół, bo dzięki współpracy z zespołem produkty rozchodzą się w zawrotnym tempie. Podobnie zapewne będzie z daniem w McDonald's sygnowanym logo BTS.

BTS nawiązał współpracę z McDonald's. Czy danie będzie dostępne w Polsce?

26 maja 2021 w restauracjach McDonald's pojawi się specjalny zestaw BTS Meal, w którym znajdzie się 10 kawałków McNuggets, średnie frytki, średni napój i 2 sosy - słodkie chili oraz cajun bazujący na południowokoreańskiej przyprawie.

Na początku danie BTS pojawi się w m.in. USA, Izraelu, Brazylli, Kanadzie czy na Ukrainie. Przez kolejne dni BTS Meal zawita m.in. do Grecji, Bułgarii, Wietnamu czy Estonii. Na liście nie ma Polski. Jak podaje spidersweb.pl, który skontaktował się z polskim oddziałem McDonald's, danie BTS nie będzie dostępne w naszym kraju.

Południowokoreański zespół BTS słynie z samodzielnie wyprodukowanej muzyki oraz widowiskowych koncertów. Grupa nie tylko dominuje na listach przebojów, ale także zajmuje się działalnością charytatywną, m.in. w ramach współpracy z ONZ.

BTS ma już na swoim koncie szereg prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym Billboard Music Awards i American Music Awards, a ich wierni i liczni fani nieprzypadkowo nazywani są ARMY. W 2019 BTS wystąpił 62 razy na całym świecie, gromadząc ponad 2 mln widzów na koncertach.