Światowa pandemia COVID-19 rozpoczęła się w Wuhan w Chinach. Kraj ten jako pierwszy zmagał się z groźnym wirusem. Dziś chińscy ekspercie ostrzegają, że obecny poziom zachorowań to dopiero początek dramatu.

Chiny ostrzegają przed drugą falą

Chiny są krajem, który ostatnio odnotowuje najmniejszą ilość zakażeń. Naukowcy, lekarze i eksperci wciąż pracują nad rozpracowaniem COVID-19. Yang Gonghuan, były wiceprezes chińskiego Centrum Kontroli Chorób, w jednym z ostatnich wywiadów przekazał przerażające ostrzeżenie. Mężczyzna na podstawie analizy danych sugeruje, że obecny stan pandemii jest zaledwie początkiem drugiej fali, a szczyt zachorowań jest dopiero przed nami.

Yang Gonghuan w wywiadzie z "Global Times" twierdzi stanowczo, że wraz ze spadkiem temperatury koronawirus nabrał nowego tempa, co doprowadzi do nieuniknionego zwiększenia zakażeń na całym świecie.

Słowa byłego wiceprezesa chińskiego Centrum Kontroli Chorób dotyczą całego świata. Eksperci z Chin nie mają wątpliwości co do tego, że najgorsze miesiące dopiero przed nami. Badacze nawołują, by przygotować się na kolejne wzrosty zachorowań.

Słowa Gonghuan potwierdza Yang Zhanqiu, zastępca dyrektora wydziału biologii patogenów na Uniwersytecie Wuhan. Znany naukowiec twierdzi, że liczba przypadków zakażeń koronawirusem wzrośnie od października 2020. Według jego analiz szczyt zachorowań nastąpi w grudniu 2020 i styczniu przyszłego roku.

Yang Zhanqiu stwierdził także, że druga fala zachorowań będzie nieco mniej dotkliwa niż pierwsza, ale wiązać się będzie z nagłymi wybuchami w niektórych częściach świata.

Sprawę skomentował również Liang Manchun, współpracownik naukowy w Instytucie Badań nad Bezpieczeństwem Publicznym Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie.

" Chociaż chłodniejsza pogoda może przyczynić się do tego, że wirus będzie bardziej aktywny, ma to swoje zalety. Ludzie rzadziej wychodzą z domu, co może zapewnić dystans społeczny. "

- mówi Liang Manchun.

Tymczasem 14 października 2020 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6526 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To największy bilans od początku epidemii w Polsce. Resort przekazał też informację o śmierci 116 osób, u których stwierdzono infekcję Covid-19. Łącznie w Polsce koronawirusa potwierdzono u 141 804 osób, spośród których 3217 zmarło.

Źródło: o2.pl, planeta.pl

