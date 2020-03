Koronawirus: Ministerstwo Zdrowia zaleca częste mycie smartfona

Takiej mobilizacji przeciwko potencjalnej epidemii nie widzieliśmy w Polsce i na świecie od wieków. Od początku 2020 roku koronawirus SARS-CoV-2 nieubłaganie zbliżał się do polskich granic, by je w końcu przekroczyć na początku marca.

Nowe przypadki choroby ujawniane są każdego dnia, a jak ostrzega minister zdrowia – to dopiero wstęp do tego, co czeka nas w najbliższej przyszłości.

Chcą zapobiec wybuchowi epidemii władze i służby wprowadzają coraz to nowe ograniczenia. W autobusach wyłączany jest przycisk otwierania drzwi, żeby nie zmuszać pasażerów do dotykania tego samego miejsca (na którym mogą znajdować się pozostawiony przez chorego koronawirus), policja zrezygnowała z masowych kontroli trzeźwości ze względu na ryzyko rozniesienia choroby dmuchaniem w alkomat, a Główny Inspektor Sanitarny wydał rekomendację odwołania wszystkich imprez masowych odbywających się w zamkniętym pomieszczeniu, w którym znaleźć się ma ponad 1000 osób.

Działania odgórne, żeby były skuteczne, muszą spotkać się także z inicjatywą oddolną. Światowa Organizacja Zdrowia opracowała wskazówki, jak się zachowywać, żeby nie zarazić się koronawirusem SARS-CoV-2.

Polskie Ministerstwo Zdrowia poszło o krok dalej i zaleca, żeby w ramach higieny osobistej często myć także smartfona.

Resort podkreśla, że w ramach działań profilaktycznych telefon powinien być często przemywany środkami odkażającymi. Smartfon towarzyszy nam dziś praktycznie wszędzie, jest więc bardzo narażony na ekspozycję na koronawirusa SARS-CoV-2. Patogen może czekać na jego powierzchni całymi dniami na okazję do zainfekowania właściciela.

Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia opublikowało grafikę z poradami jak korzystać z telefonu w czasach zarazy.

Jak widać, niewskazane jest zabieranie ze sobą urządzenia w okolice talerza, skąd koronawirus mógłby dostać podwózkę wprost do naszego organizmu.

