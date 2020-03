Koronawirus: Poznań zamknął szkoły, przedszkola, instytucje kultury i baseny

Polska będzie mądrą przed szkodą – takimi słowami premier Mateusz Morawiecki skomentował decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych w naszym kraju. Poznań poszedł o krok dalej: radni poinformowali, że na dwa tygodnie zawieszają zajęcia w szkołach i przedszkolach.

Nasz kraj jest w stanie wojny z koronawirusem SARS-CoV-2. Tak daleko idących środków ostrożności nie stosowano od lat, w ciągu ostatnich dni dowiadujemy się o coraz nowszych obostrzeniach wprowadzanych z myślą o zażegnaniu niebezpieczeństwa wybuchu epidemii.

Premier wydał właśnie postanowienie o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce.

Polska wyciąga lekcje z sytuacji, jaka panuje we Włoszech, Francji i Hiszpanii i zamierza aktywnie przeciwdziałać wybuchowi epidemii. Stąd wprowadzanie decyzji mających zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19. Do działań rządu dołączają coraz częściej samorządy – rada Poznania podjęła decyzję o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć w szkołach i przedszkolach.

Radni podkreślają, że nie chcą wzbudzać paniki. Decyzja o zamknięciu szkół została podjęta w wyniku przeanalizowania przebiegu epidemii we Włoszech.

Dzieci, które nie wykazują objawów zainfekowania koronawirusem SARS-CoV-2 nawet gdy są chore, zarażały niespodziewane starsze osoby, które mogą przez COVID-19 umrzeć. Wstrzymanie zajęć ma uniemożliwić rozprzestrzenianie się koronawirusa w tak zdradliwy sposób.

"

Wystosowaliśmy już komunikat do dyrektorów miejskich przedszkoli, żłobków i szkół. O decyzji poinformowaliśmy wojewodę wielkopolskiego, niewykluczone, że wkrótce takie decyzje będą podjęte w całej Polsce. Być może dmuchamy na zimne, ale profilaktyka jest łatwiejsza od późniejszego leczenia, co pokazuje sytuacja we Włoszech. "