Koronawirus: Starosta z Podlasia chce oznaczać domy i wejścia do mieszkań osób zakażonych Covid-19

Starosta powiatu wysokomazowieckiego na Podlasiu, Bogdan Zieliński, zamierza oznaczać domy i wejścia do mieszkań osób zakażonych koronawirusem. Kontrowersyjny pomysł spotkał się z ogromną falą krytyki w całej Polsce.

Jak informuje białostocka "Gazeta Wyborcza", Bogdan Zieliński, Starosta twierdzi, że znakowanie domów i drzwi do mieszkań ułatwiłaby działania służb ratunkowych i komunalnych.

Jak donosi Radio ZET samorządowiec od samego początku wystąpienia Covid-19 w Polsce działa na własną rękę i jako osoba "prywatna" udostępnia w mediach społecznościowych nazwy miejscowości w powiecie wysokomazowieckim, w których mieszkają osoby zakażonych koronawirusem. Tego typu danych nie udostępniają ani służby wojewody, ani Ministerstwo Zdrowia.

Zapytany przez dziennikarzy Radia Białystok o formę podawania informacji, Zieliński odpowiedział, że tej otwartości oczekują mieszkańcy. Dodał także, że - jego zdaniem - nie są to aż tak jawne informacje, ponieważ nie podaje konkretnych nazwisk.

Ludzie, którzy w tej miejscowości mieszkają, oni już doskonale wiedzą sami, kto jest właśnie na przykład osobą zakażoną, bo to jest małe środowisko. "

- dodał urzędnik.

Mieszkańcy powiatu mają prawo wiedzieć, czy w ich sąsiedztwie nie ma osób chorych na COVID-19. To nie jest kwestia tego, żeby kogoś wytykać, bo to nie jest ich wina, że oni się zakazili. W żadnym wypadku. Tylko to jest kwestia tego, żeby ci ludzie, którzy w tej miejscowości mieszkają, wiedzieli o tym "