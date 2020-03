Trump zawiesił możliwość podróżowania z Europy do USA, by walczyć z koronawirusem

Prezydent USA Donald Trump właśnie ogłosił, że podróżowanie z Europy do USA zostanie zawieszone przez szalejącego koronawirusa. Polityk poinformował o zakazie za pośrednictwem transmisji telewizyjnej z Gabinetu Owalnego w środę, 11 marca 2020 roku. Zakaz nie obejmie Wielkiej Brytanii.

Trump zaatakował Unię Europejską, która według niego dopuściła do rozszerzenia się wirusa na swoim terenie. Jak sam stwierdził w przemówieniu do narodu amerykańskiego:

"

Unia Europejska nie zdołała wprowadzić w życie tych samych przeciwdziałań, co USA i nie zakazała powrotu z Chin i innych miejsc dotkniętych wirusem. To natomiast spowodowało, że na terenie USA pojawiło się kilka nowych ognisk wirusowych. Aby zapobiec kolejnym zarażeniom przez osoby z Europy, zawieszamy możliwość podróży z Europy do USA na okres 30 dni. "