Koronawirus: co grozi za złamanie kwarantanny domowej?

Rząd w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 poszedł na całość. Żeby zminimalizować ryzyko wybuchu epidemii, premier podjął decyzję o zamknięciu szkół, przedszkoli i uczelni wyższych oraz zawieszenia działania kin i teatrów.

Ma to zapobiegać gromadzeniu się w pomieszczeniu zamkniętym większej liczby osób, co stanowiłoby idealną sytuację do infekowania zdrowych przez chorych.

Wraz z rosnąca z dnia na dzień liczbą potwierdzonych przypadków COVID-19 zwiększa się także liczba osób skierowanych na kwarantannę domową, która 10 marca 2020 przekroczyła 1000.

Izolowani od kontaktów ze społeczeństwem są osoby, które mają potwierdzoną styczność z chorym na COVID-19. Kwarantanna domowa trwa 14 dni, podczas której poddany jej obywatel nie powinien kontaktować się osobiście z innymi ludźmi ani opuszczać miejsca zamieszkania. Policja zadeklarowała, że będzie codziennie odwiedzać izolowane osoby i sprawdzać, czy stosują się do wszystkich zaleceń.

Kwarantanna domowa z powodu koronawirusa. Jak się zachowywać, co grozi za jej złamanie?

Zasady kwarantanny domowej są proste: objęta nią osoba nie powinna opuszczać wyznaczonego terenu ani spotykać się z innymi ludźmi. Jeśli jest to niemożliwe, powinien zostać utrzymany bezpieczny dystans, a dla zwiększenie bezpieczeństwa osoba podejrzewana o możliwość zarażenia COVID-19 powinna nosić maseczkę.

Izolowany powinien także informować o zmianach w stanie zdrowia Państwową Inspekcję Sanitarną, ten punkt jednak w związku z codziennymi wizytami kontrolnymi policji (która pytać będzie także o zdrowie) można uznać za mniej ważny.

Złamanie zasad kwarantanny domowej zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 5000 zł.

