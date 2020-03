Koronawirus: dwa nowe przypadki w Polsce. COVID-19 dotarł do Warszawy

Zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem wciąż rośnie. W piątek 6 marca 2020 roku potwierdzono cztery kolejne zachorowania na COVID-19. Następnego dnia minister zdrowia ogłosił szósty przypadek koronawirusa na terenie Polski. 8 marca okazało się, że zdiagnozowano go u dwóch nowych pacjentów.

Koronawirus w Polsce - dwa nowe przypadki zachorowań

Specjaliści potwierdzili, że liczba chorych pacjentów na koronawirusa w Polsce wzrosła. Obecnie zarażonych jest osiem osób.

Dwa nowe przypadki COVID-19 to mężczyzna z województwa śląskiego i kobieta z województwa mazowieckiego. Chorzy zostali przetransportowani do szpitali w Raciborzu i Warszawie. Według oficjalnych danych przebadano 1154 próbki na obecność koronawirusa.

"Pacjentem zero" jest 66-letni mężczyzna z województwa lubuskiego, który obecnie przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Chory przyjechał do Polski autokarem z Niemiec. Lekarze zdołali dotrzeć do wszystkich pasażerów autobusu.

Okazało się, że wśród nich była jeszcze jedna chora osoba - 43-latka z Warmii i Mazur, która trafiła do szpitala w Ostródzie. Koleni chorzy to para 60-latków ze Stargardu, która wróciła do kraju z Włoch. Przebywają w szpitalu w Szczecinie. Kolejnym chorym jest 26-latek z Wrocławia, który przyjechał do Polski z Wielkiej Brytanii.

O szóstej osobie zarażonej COVID-19 na razie wiadomo niewiele. Prawdopodobnie nowy pacjent, który trafi do szpitala w Ostródzie, również przyjechał z Niemiec.

