Koronawirus może zarazić nawet 70% ludności? Naukowcy nie maja wątpliwości

Od początku epidemii koronawirusa w Chinach na całym świecie odnotowano ponad 2800 zgonów z powodu wywoływanej przez niego choroby COVID-91.

Koronawirus może zarazić nawet 70% ludności?

Choroba COVID-19 przenosi się do kolejnych krajów, w tym wielu państw w Europie. Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie we Włoszech. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), opublikowanych w dniu 26 lutego 2020 roku, koronawirus rozprzestrzenił się do ponad 30 krajów na całym świecie, a zakażeniu uległo łącznie 81 tys. osób.

Wzrastającą liczbę przypadków choroby poza Chinami odnotowano także w Iranie i w Korei Południowej. Epidemię wykryto także w Bahrajnie, Kuwejcie, Iraku i Omanie. Jeśli w najbliższym czasie nie uda się opanować ognisk choroby, WHO prawdopodobnie zdecyduje się ogłosić stan pandemii. Na ten moment WHO nie używa słowa pandemia, by nie budzić niepotrzebnej paniki.

" Koronawirusa SARS-CoV-2 nie uda się opanować i w ciągu roku zarazi on od 40 do 70 procent ludzkości "

– uważa cytowany przez portal "The Atlantic" profesor Marc Lipsitch, epidemiolog z Uniwersytetu Harvarda.

Zdanie profesora popiera wielu naukowców. Są opinie, że wirus może z czasem rozejść się po świecie i towarzyszyć nam tak, jak wirus grypy.

Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie zarażone osoby poważnie zachorują. W większości przypadków mogą przejść infekcję łagodnie, a nawet nie odczuwać żadnych konkretnych objawów.

