Koronawirus pomocny dla zwierząt. Zagrożone wyginięciem żółwie wyszły na plaże [WIDEO]

Jednym z takich miejsc jest plaża w brazylijskim regionie Pernambuco, gdzie zakazano pojawiania się ze względu na epidemię koronawirusa. Miejsce jest też polem rozrodczym dla żółwi szylkretowych, gatunku, który jest uznawany za krytycznie zagrożony. Żerujące głównie na płytkich lagunach i rafach koralowych zwierzaki udają się jednak na plaże, aby złożyć jajka.

Zagrożone wyginięciem żółwie odżywają dzięki koronawirusowi

Według ratusza dzielnicy Paulista, przez zakaz na plaży nie było nikogo, kto mógłby naruszyć naturalny bieg rzeczy. Dlatego też można było zaobserwować aż 97 małych gadów, udających się z jajek prosto do oceanu, gdzie będą bezpieczne przed dużymi ptakami, które polują na nowo narodzone żółwiki.

Na miejscu pojawiło się kilku pracowników ratusza, którzy uwiecznili moment narodzin i bieg zwierzaków do oceanu. Nagranie z tej pięknej okazji udostępnili w mediach społecznościowych:

Same żółwie mogą urosnąć do ponad 110 centymetrów długości i ważyć prawie 70 kilogramów. Z powodu działalności ludzkiej, populacja tego gada zmniejszyła się do takiego stopnia, że Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zaklasyfikowała go jako gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem.

W niektórych azjatyckich krajach, mięso tych żółwi było uznawane za przysmak. W związku z tym, Międzynarodowa Konwencja ds. Handlu Zagrożonymi Gatunkami zakazała połowu żółwi, a także handlu jego mięsem.