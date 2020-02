Odwołanie wszelkiej maści imprez masowych to jeden z najpowszechniejszych i podstawowych sposobów walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. I choć do Polski wirus SARS-CoV-2 oficjalnie jeszcze nie dotarł, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował apel to premiera naszego kraju, o odwołanie wszystkich imprez masowych, w tym koncertów.

Koronawirus powodem odwołania imprez masowych w Polsce? Jest apel Naczelnej Izby Lekarskiej

Rządy krajów, do których dotarł koronawirus zwalczają jego rozprzestrzenianie się na różne sposoby. Jedną z metod jest właśnie odwołanie imprez masowych. Choć w naszym kraju nie odnotowano przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2, profilaktyka jest jak najbardziej wskazana. Z tego właśnie powodu pojawił się apel do premiera Mateusza Morawieckiego, wystosowany przez Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, Andrzeja Matyję.

W apelu czytamy:

" [...] w imieniu środowiska lekarskiego zwracam się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie naszych rekomendacji, by: jak najszybciej został wprowadzony zakaz organizacji imprez masowych,

nastąpiło odwołanie zbliżających się imprez, a także

zdecydowano o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na tego typu wydarzenia. Im szybciej ograniczymy możliwości rozprzestrzeniania się wirusa – m.in. minimalizując liczbę potencjalnych kontaktów, które sprzyjają szybkiemu roznoszeniu infekcji – tym lepiej. Z tego powodu zalecać należy też organizatorom wszelkich wydarzeń gromadzących licznych uczestników (m.in. spektakli, pokazów, wystaw, konferencji, koncertów) ich odwołanie do czasu uspokojenia się sytuacji epidemiologicznej w Europie i na świecie. Byłaby to ważna, dodatkowa reakcja na wezwanie Światowej Organizacji Zdrowia do wzmożenia wysiłków na rzecz powstrzymania koronawirusa. Skuteczne powstrzymanie koronawirusa wymaga radykalnych kroków. Postawmy mu tamę, póki jeszcze nie "zadomowił" się w naszym kraju. Andrzej Matyja Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej "

Pełną treść apelu znajdziecie na oficjalnej stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Pozytywne rozpatrzenie apelu oznaczałoby odwołanie kilkudziesięciu lub nawet kilkuset koncertów i innych tego typu wydarzeń. Jak zapewnił szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów, podczas porannej odprawy, premier Mateusz Morawiecki zlecił wojewodom analizę wszystkich zapowiedzianych i przygotowanych imprez masowych. Decyzja ma zapaść w ciągu kilkunastu godzin.

Zobacz też: Koronawirus może zarazić nawet 70% ludności? Naukowcy nie maja wątpliwości