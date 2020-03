Koronawirus to wirus z "Bastionu" Stephena Kinga? Autor skomentował te porównania

"Bastion" to wydana w 1978 roku powieść Stephena Kinga, uważana za opus magnum mistrza grozy. Śledzimy w niej postapokaliptyczną wizję świata, w którym śmiercionośny wirus doprowadził do zagłady niemal całej ludzkości. 99% populacji naszej planety poniosło śmierć, a nieliczni ocaleni walczyli miedzy sobą. Okazuje się, że niektórych fanów autora wyobraźnia nieco poniosła. Uznali bowiem, że epidemia koronawirusa to w zasadzie to samo, co King przedstawił w swojej powieści. Czy porównywanie obu wirusów jest zasadne? Pisarz odniósł się do tych spekulacji.

Koronawirus to wirus z "Bastionu" Stephena Kinga?

Epidemia koronawirusa trwa. Na całym świecie odnotowano już 118 629 przypadków zarażenia wirusem. Doprowadziło to do śmierci 4 292 osób. Czy to wystarczający powód, by SARS-CoV-2 porównywać do pandemii, która zaowocowała końcem świata? Nie. Tak twierdzi Stephen King, który stanowczo ukrócił bezsensowne porównania koronawirusa z jego powieścią "Bastion".

" Nie, koronawirus NIE JEST jak "Bastion". To nie jest nawet odrobinę tak poważne. Przeżywalność jest niezwykle wysoka. Zachowajcie spokój i stosujcie środki ostrożności. "

W Europie odnotowano dotychczas 18 080 przypadków zarażenia koronawirusem, z czego 25 w Polsce. W związku z tym wdrożono nadzwyczajne środki ostrożności - odwołano imprezy masowe, zamknięto szkoły i wszelkiej maści ośrodki kultury.

