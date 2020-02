Koronawirus w Łodzi. Senat ze specjalną sesją, Ministerstwo Zdrowia uspokaja

Informację podał „Express Ilustrowany”, powołując się na dwa niezależne źródła. Gazeta dodaje, że wszystkie lokalne instytucje samorządowe, z wyłącznikiem rzecznika wojewody, mają całkowity zakaz wypowiadania się o koronawirusie.

Radio Łódź z kolei doniosło, że zbadano 3 geny na obecność SARS-CoV-2, z czego jeden dał rezultat pozytywny. Próbki zostały przekazane Zakładowi Higieny w Warszawie, który przeprowadzi ponowny test. Jego wyniki będą znane w ciągu 3 dni.

Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny z Łodzi, zapowiedział że do omówienia niebezpieczeństwa dotyczącego odkrycia koronawirusa w Polsce dojdzie na posiedzeniu Senatu.

Koronawirus w Łodzi. Ministerstwo Zdrowia zaprzecza

SARS-CoV-2 postrzegany jest przez Światową Organizację Zdrowia jako ogromne zagrożenie. Nowy rodzaj koronawirusa pochodzących z Chin ma potencjał do wywołania światowej pandemii, jako że bardzo efektywnie przenosi się na nowe osoby. Jest groźny zwłaszcza dla osób starszych oraz mających problemy z układem oddechowym.

W Europie największy problem z SARS-CoV-2 mają Włochy, gdzie doliczono się już ponad 200 infekcji. Potwierdzone przypadku choroby COVID-19 wykryto także w innych krajach UE.

Ministerstwo Zdrowia oficjalnie zaprzecza doniesieniom medialnym.

W Senacie informacje na temat sprawy przekazywał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Senat podał też oficjalnie liczbę osób, które są w Polsce obserwowane w związku z podejrzeniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Z danych WHO wynika, że w okresie od 1 stycznia do 26 lutego 2020 na całym świecie doszło do 81 000 przypadków COVID-19, z czego 381 w Europie. 2763 osoby zmarły.

