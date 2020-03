Koronawirus w Polsce. Co robić, żeby się nie zarazić?

Koronawirus SARS-CoV-2 trafił do Polski. O pierwszym potwierdzonym przypadku choroby poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Pacjent miał najprawdopodobniej styczność z koronawirusem SARS-CoV-2 w Niemczech. Mężczyzna został odizolowany od otoczenia w szpitalu w Zielonej Górze, osoby które miały z nim styczność zostały poddane kwarantannie.

W świetle tych informacji priorytetem dal każdego Polaka powinno stać się przestrzeganie zasad przygotowanych przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia. W pięciu prostych punktach zawarto porady, które pozwolą zminimalizować ryzyko zakażenia się COVID-19, nawet w przypadku spotkania osoby chorej.

Koronawirus w Polsce. Jak uchronić się przez zakażeniem?

W przypadku profilaktyki zakażenia SARS-CoV-2 ważne jest oddzielenie faktów od mitów. Dlatego już na samym początku trzeba zdać sobie sprawę, że stosowanie maseczek nie ma sensu, a na dodatek może przynieść więcej szkód, niż pożytku.

Prawdziwie pomocne mogą być za to wytyczne WHO. Co radzi Światowa Organizacja Zdrowia?

1. Często i dokładne myj ręce

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się droga kropelkową. Wydychany jest przez chorych podczas mówienia, kichania i kasłania, a następnie osiada na powierzchniach przedmiotów, gdzie może czekać na kontakt z nową osobą nawet przez dwa tygodnie.

Dlatego powinniśmy często i dokładnie myć ręce, najlepiej nie tylko mydłem, lecz także środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu.

Jeśli koronawirus SARS-Cov-2 będzie znajdować się na rękach, ryzyko zarażenia się COVID-19 bardzo wzrasta. Dlatego, oprócz mycia, WHO ma kolejną poradę.

2. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Do zakażenia dochodzi, gdy SARS-CoV-2 dostanie się do wnętrza organizmu. Koronawirus, który znajdzie się na dłoniach po dotykaniu przedmiotów w miejscach publicznych (na przykład w komunikacji zbiorowej), może zostać przetransportowany przez usta, nos lub oczy.

Dlatego, oprócz stosowania częstego mycia rąk, należy ograniczyć do minimum kontakt dłoni z twarzą.

3. Zachowaj bezpieczny dystans

WHO zaleca stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Jeśli znajdziemy się w bezpośredniej bliskości osoby kaszlącej lub kichającej, należy wycofać się na odległość minimum 1 metra.

Ograniczy to ryzyko bezpośredniego i pośredniego kontaktu z aerozolem biologicznym, w którym może znajdować się koronawirus SARS-CoV-2.

Po każdym takim spotkaniu warto, jak wskazuje punkt pierwszy, dokładnie umyć ręce. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba z objawami COVID-19 rzeczywiście była chora, można zastanowić się nad zmianą ubrania, na którym mógł osiąść koronawirus.

4. Dbaj o prawidłowe nawyki

Jeśli czujemy się chorzy, powinniśmy zachowywać się tak, jak gdybyśmy złapali COVID-19 – nawet, jeśli nie jest to prawdą. Wykształcenie odpowiednich nawyków wśród Polaków pozwoli zminimalizować ryzyko wybuchu epidemii.

Jeśli kichamy lub kaszlemy, powinniśmy zakrywać usta i nos łokciem (żeby nie ryzykować osadzenia się koronawirusa na dłoniach) lub chusteczką, która następnie trzeba wyrzucić, a ręce dokładnie wymyć.

Im więcej Polaków będzie stosować się do wytycznych WHO, tym mniej osób zakazi się w naszym kraju COVID-19. Dla dobra swojego oraz swoich bliskich przekaż te porady jak największej liczbie znajomych. W ten sposób chronisz siebie i pomagasz walczyć z ryzykiem wybuchu epidemii.

Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia, COVID-19 powoduje śmierć u 3,4% zarażonych osób, w większości starszych i mających problemy z układem oddechowym.

