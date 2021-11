29 listopada 2021 odbyła się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który poinformował, że w związku nowym wariantem wirusa omikrom wprowadzony zostaje w Polsce pakiet alertowy obostrzeń.

Koronawirus w Polsce: Nowe obostrzenia. Co się zmieni od grudnia?

Jak podaje PAP, nowe obostrzenia będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia. Co się zmieni? Dotychczasowy limit 75 proc. obłożenia zmienia się na 50 proc. i dotyczy on m.in. instytucji kultury, kościołów, hoteli i lokali gastronomicznych. Co więcej, na weselach, komuniach, imprezach i dyskotekach będzie obowiązywać limit 100 osób.

Natomiast na wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi zostanie wprowadzony limit 250 osób. W siłowniach, centrach fitness i muzeach na 15 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać 1 osoba.

Adam Niedzielski ogłosił również obostrzenia dotyczące podróży:

Wydajemy zakaz lotów do 7 krajów, które są rekomendowane przez Europejską Agencję ds. Kontroli Zakażeń. Na liście: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe - powiedział w poniedziałek misnister zdrowia Adam Niedzielski. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużona kwarantannę do 14 dni.

Co więcej ogłoszono, że :

Podjęliśmy decyzję o wydłużeniu kwarantanny do 14 dni dla osób, które podróżują do Polski z krajów spoza strefy Schengen. Możliwość zwolnienia ich z kwarantanny - od 8. dnia po teście PCR

Minister wytłumaczył, że obecnie jesteśmy w sytuacji, że liczba zachorowań powoli zmniejsza się. W dwóch województwach: lubelskim i podlaskim mamy do czynienia ze spadkiem nowych zakażeń. Natomiast na Mazowszu, które "często przesądza o nowych trendach", widać, że IV fala hamuje, a w pozostałych regionach "mamy kontynuację wzrostu".

Osoby zaszczepione nie będą podlegać kwarantannie. 29 listopada w Polsce stwierdzono 13115 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 18 osób.