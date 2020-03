Premier Morawiecki: "Zwiększamy kary za nieprzestrzeganie kwarantanny". Wiemy, do kiedy będą zamknięte szkoły

Premier Morawiecki na początku podziękował służbom medycznym i porządkowym w świetnym i sprawnym realizowaniu odgórnych ustaleń resortu zdrowia. Szef rządu jednocześnie poinformował o tym, jakie kroki zostaną podjęte w ciągu kolejnych dni i tygodni, aby jeszcze skuteczniej zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Zaostrzenie kary za łamanie kwarantanny

Morawiecki potwierdził, że zostaną zwiększone kary za nieprzestrzeganie kwarantanny - do tej pory mandaty wynosiły 5 tysięcy złotych, a teraz ich koszt wzrośnie do aż 30 tysięcy. Wszystko po to, by skutecznie zniechęcać Polaków do łamania ustalonych zasad. Szef rządu zapowiedział również, że szkoły zostaną zamknięte przynajmniej do Świąt Wielkanocy (12 i 13 kwietnia). W Polsce wprowadzono również stan epidemii, o czym więcej opowiedział minister Szumowski.

W dużym skrócie, Szumowski wyjaśnił na czym polega "stan epidemii":

" Minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie województw mogą wyznaczyć role w zwalczaniu epidemii. Można po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, żeby powstrzymać epidemię. "

Szef resortu zdrowia przyznał również, że Polska powinna się szykować na znaczące zwiększenie liczby osób zarażonych koronawirusem w ciągu najbliższych kilku dni. Jak stwierdził Szumowski:

" Będziemy mieli w najbliższych dniach tysiąc - dwa tysiące. W ciągu kilkunastu dni to może być 10 tysięcy, mówienie o efektach, kiedy to się skończy, jest gdybaniem. "

Do tej pory w Polsce z powodu koronawirusa w Polsce zmarło 5 osób. Zdiagnozowano go natomiast u ponad 400 osób.