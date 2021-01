Koronawirus w Polsce: kina nadal zamknięte. Kiedy znowu normalnie obejrzymy filmy?

Pandemia koronawirusa dotknęła wiele branż, w tym branżę filmową i kinową. Miłośnicy dziesiątej muzy od wielu miesięcy nie mieli okazji wybrać się do kina na film. Według najnowszych ustaleń rządu kinomani będą musieli jeszcze trochę poczekać na pierwszy seans w tym roku.

Koronawirus w Polsce - kina nadal pozostają zamknięte

11 stycznia 2021 roku minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział przedłużenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Oznacza to, że mimo nadziei właścicieli kin, dystrybutorów filmowych i miłośników filmów, w styczniu wciąż nie wybierzemy się na seans na dużym ekranie.

Obostrzenia wprowadzone 28 grudnia 2020 roku zostały przedłużone o co najmniej dwa tygodnie. Wszystko dlatego, że w pozostałych krajach Europy widać początek III fali koronawirusa. Ograniczenia w Polsce mają przeciwdziałać jej skutkom w naszym kraju.

Od 18 stycznia zdecydowaliśmy się na zachowanie wszystkich obostrzeń oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach I-III w szkołach podstawowych.

Oznacza to, że kina pozostają zamknięte do odwołania. Ta informacja to nie tylko złe wieści dla osób, które marzyły, że w końcu wybiorą się do kina, ale również dystrybutorów, szykujących się na pierwsze premiery 22 stycznia 2021 roku. Polscy widzowie mieli zobaczyć wtedy między innymi "Wonder Woman 1984" oraz nowy film studia Pixar "Co w duszy gra". Ten pierwszy tytuł jakiś czas temu otrzymał jednak późniejszą datę premiery z obawy o ziszczenie scenariusza, w którym obostrzenia pozostaną bez zmian.

Koronawirus w Polsce - kiedy kina zostaną znowu otwarte?

Na razie odmrożono jedynie nauczanie szkolne w klasach I-III. Dalszy plan rządu przewiduje zwolnienie z obostrzeń biznesów gastronomicznych i hotelarskich. Los kin w Polsce nadal nie jest znany. Najbardziej pesymistyczna wizja głosi, że film na dużym ekranie zobaczymy dopiero wiosną - na przełomie marca i kwietnia 2021 roku.