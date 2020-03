Koronawirus: wszystkie szkoły, przedszkola i uniwersytety w Polsce zostały zamknięte. Co mają zrobić rodzice?

Polska zaczęła prowadzić z koronawirusem SARS-CoV-2 wojnę totalną. Premier Mateusz Morawiecki poinformował właśnie, że w ramach działań zapobiegawczych prowadzonych przeciw COVID-19 szkoły, przedszkola i instytucje publiczne w całym kraju zostają zamknięte w dniach 12-25 marca 2020.

Dzieci często przechodzą COVID-19 bezobjawowo, co sprawia, że stają się niezwykle groźnymi nosicielami koronawirusa SARS-CoV-2. Podejrzewa się, że to właśnie szkoły miały ogromny wkład w wybuch epidemii choroby we Włoszech.

Premier Morawiecki stwierdził, że polskie służby doskonale zdają egzamin w obliczu tak dużego zagrożenia:

Premier dodał, że dla dobra Polaków podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych:

Szkoły i przedszkola mają zostać zamknięte w poniedziałek 16 marca 2020. Morawiecki poinformował jednak, że już od 12 marca 2020 nie będą się w nich odbywać zajęcia edukacyjne.

Premier zaapelował, żeby nie traktować zawieszenia zajęć jako czasu wolnego i pozostawać w domu:

Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkoły, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluje o odpowiedzialność. "