Koronawirus zabił ostatniego mężczyznę z brazylijskiego plemienia. Smutny koniec ludu Juma

W lutym 2021 roku odszedł ostatni mężczyzna z brazylijskiego plemienia Juma. Zmarł z powodu zarażenia koronawirusem. Jego odejście przypieczętowało kres ludu, do którego należał. COVID-19 był jednak dopełnieniem o wiele tragiczniejszej historii.

Koniec plemienia Juma. Koronawirus zabił ostatniego mężczyznę brazylijskiego ludu

Jak podaje The New York Times, COVID-19 doprowadził do śmierci Aruki Jumy - ostatniego mężczyzny brazylijskiego plemienia o nazwie, od którego pochodziło jego nazwisko. Juma był już w podeszłym wieku. Nie udało się ustalić kiedy dokładnie się urodził, ale prawdopodobnie miał od 86 do 90 lat. Zmarł 17 lutego w szpitalu w Pôrto Velho, stolicy stanu Rondônia, w zachodniej Brazylii.

Koronawirus tylko przyspieszył to, co od dawna było nieuniknione - zmierzch plemienia Juma. W 1999 roku, wraz ze śmiercią szwagra, Aruká Juma został ostatnim żyjącym mężczyzną ludu Juma. Obecnie lud liczy czery osoby - trzy kobiety i dziewczynkę, co oznacza, że po ich śmierci przestanie on istnieć. Był ostatnim człowiekiem na Ziemi, który płynnie posługiwał się językiem plemienia. Wiele tradycji i rytuałów jego ludu zostanie więc utraconych na zawsze.

Plemie Juma - historia brazylijskiego ludu

Plemię z biegiem lat zmniejszało się na oczach Aruki Jumy. W XVIII wieku liczyło ono jeszcze około 15 000 członków. Kolonizacja Ameryki Południowej sprawiła jednak, że lud Jumy malał z powodu chorób i masakr, rdzennych mieszkańców Brazylii, dokonywanych przez białych ludzi - głównie zbieraczy gumy, drwali i górników, ale również podczas walk z innymi plemionami.

Pogromy plemienia Juma wcale nie należą do dawno minionej historii. Kilka z nich Aruká Juma widział na własne oczy. W 1943 roku społeczność Juma liczyła już tylko około 100 członków. Po masakrze w 1964 roku pozostało tylko sześć osób, w tym Juma, który, podobnie jak wielu rdzennych Brazylijczyków, używał nazwy swojego plemienia jako nazwiska.

Aruká Juma - niezwykła historia ostatniego mężczyzny z plemienia Juma

Juma urodził się w latach trzydziestych XX wieku w wiosce położonej w dżungli nad rzeką Açuá w północno-zachodnim stanie Amazonas. Jego ojcem był Aguir Juma, a matką Borea Juma. Jego pierwsza żona, Mborehá, zmarła w 1996 roku. Miał trzy córki, które poślubiły mężczyzn z pokrewnego plemienia Uru Eu Wau Wau. Mężczyzna miał również córkę z członkinią plemienia Boropo Uru Eu Wau Wau, z którą rozstał się w 2007 roku. Doczekał się trzynaściorga wnucząt. Twarz Jumy zgodnie z tradycją wojowników plemienia była wytatuowana liniami rozciągającymi się od uszu do ust i wokół ust. Często nosił gruby pas wojownika wykonany z winorośli. Starał się żyć jak jego przodkowie - polował na zwierzynę, łowił ryby i hodował maniok, owoce oraz orzechy.

W 1998 roku w niewyjaśnionych do końca okolicznościach urzędnicy federalni przesiedlili Jumę wraz z rodziną z ich ziemi do sąsiedniego stanu Rondônia w nadziei, że połączą się z plemieniem Uru Eu Wau Wau, przy okazji podtrzymując swoją tradycję. Tak się jednak nie stało. Juma podejrzewał, że przeprowadzka miała na celu pozbawienie go jego rodzinnej ziemi. Pozwał państwo, odwołując się od decyzji urzędników. Sprawa ciągnęła się przez 14 lat. W końcu w 2002 roku udało mu się wrócić do domu. Pojawił się jednak inny problem - mężowie córek nie chcieli się przeprowadzać. Kontakt z najbliższymi się rozluźnił, a problemy komunikacyjne (Juma nie mówił po portugalsku), sprawiły, że nie był w stanie przekazywać tradycji swojego plemienia wnukom.

Pamięć o pochodzeniu dziadka jednak nie zniknęła, bo niektóre wnuki dodały nazwisko przodka do swoich nazwisk, umieszczając je przed nazwą plemienia Uru Eu Wau Wau. Zdaniem antropologów jest to rzadkością wśród patrylinearnych ludów Amazonii.