Koronawirus zmienia sposób poruszania się Ziemi. Ustają drgania naszej planety

Naukowcy z Królewskiego Obserwatorium Belgii od wielu lat zajmują się badaniem szumu sejsmicznego w skorupie Ziemi. Szum sejsmiczny to niewielkie, ale stałe wahania w zapisie sejsmogramów. Nie powodują ich jednak trzęsienia Ziemi.

Koronawirus zmienia sposób poruszania się Ziemi

Hałas wywołują naturalne procesy na Ziemi oraz działalność człowieka (np. górnictwo, pozyskiwanie materiałów do budowy czy transport). Szczegółowe badania wykazały, że w związku z pandemią COVID-19 w obrębie Brukseli, szum sejsmiczny zmalał w marcu 2020 o ok. 33 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

" Taki poziom redukcji hałasu jest zwykle odczuwalny jedynie w okresie świąt Bożego Narodzenia. "

– twierdzi Thomas Lecocq, sejsmolog z Królewskiego Obserwatorium Belgii w Brukseli w wywiadzie dla "Nature".

Tezę sejsmologa postanowili potwierdzić naukowcy z Nowej Zelandii, Szkocji, New Jersey, Anglii i Francji. Ich badania dokładnie zgadzały się z tymi, które przeprowadzono w Belgii.

Celeste Labedz z California Institute of Technology w Pasadenie również wypowiedziała się w tej sprawie. Badaczka twierdzi, że nawet Los Angeles doświadcza podobnej redukcji hałasu, a spadek jest naprawdę porażający:

To niecodzienne zjawisko daje naukowcom rzadką szansę monitorowania małych trzęsień ziemi, aktywności wulkanicznej i innych subtelnych wstrząsów, które zwykle zagłuszane są przez codzienne ruchy ludzi. Badacze mają szanse spokojnie przyjrzeć się naturalnym drganiom naszej planety i wyciągnąć wiele ważnych wniosków, które mogą być wykorzystane w przyszłości.

Pozytywny wpływ koronawirusa na środowisko

Zagrożone wyginięciem żółwie odżywają dzięki koronawirusowi w brazylijskim regionie Pernambuco, natomiast w Polsce łanie chodzą po opustoszałych ulicach Zakopanego. Poprawia się równie stan powietrza. W Chinach w trakcie obecnej pandemii koronawirusa znacznie spadło zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu. Podobny efekt odnotowano także we Włoszech. Wstrzymany ruch żeglugi sprawił, że w porcie w Cagliari (Sardynia) pojawiły się delfiny.

