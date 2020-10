Koronawirus zmusił Disneya do zmiany strategii. W którą stronę pójdzie teraz medialny gigant?

Rok 2020 przejdzie do historii nie tylko jako okres pandemii, ale również poważnego kryzysu gospodarczego nią wywołanego. Koronawirus sprawił, że wiele branż, w tym filmowa, straciło przychody liczone w milionach dolarów. Jedną z firm, która odczuła skutki światowej epidemii COVID-19 jest Disney - jedna z największych medialnych marek.

Koronawirus - Disney przenosi się do internetu?

Pandemia koronawirusa zweryfikowała wiele planów hollywoodzkich wytwórni. Dystrybutorzy wolą wstrzymać się z premierami największych kinowych hitów, niż wypuszczać je w dobie zamkniętych kin i widzów, którzy niechętnie opuszczają dom w obawie o swoje zdrowie.

Przestój i tak oznacza spore straty dla całej branży filmowej. Doskonale zdają sobie z tego sprawę szefowie Disneya, których sytuacja zmusiła do wdrożenia planu awaryjnego. Ja podaje Deadline, w firmie z uszami Myszki Miki zanosi się na duże zmiany organizacyjne. Powstaje nowa jednostka nazwana Media and Entertainment Distribution odpowiedzialna za dystrybucję i komercjalizację produkcji Disneya. Odpowie za nią Kareem Daniel. Pokrótce chodzi o to, że w najbliższym czasie główny nacisk Disneya zostanie położony na tworzenie treści, które trafią bezpośrednio do internetu.

Nie chodzi jedynie o platformy streamingowe Disney+ i Hulu. Media and Entertainment Distribution zostanie podzielona na trzy sekcje: Studios, General Entertainment oraz Sports. Nowe działy będą prowadzone przez Alana Horna i Alana Bergmana, Petera Rice'a oraz Jimmy'ego Pitaro. Dział Studios skupi się na filmach Disneya, General Entertainment zajmie się markami i programami telewizyjnymi, a Sports przeniesie do sieci audycje sportowe ze stacji ESPN. Głównym zadaniem MED będzie monetyzacja treści Disneya udostępnionych w internecie.

Szef Disneya - Bob Chapek skomentował nowo utworzoną jednostkę.

" Biorąc pod uwagę ogromny sukces Disney+ i nasze plany przyspieszenia bezpośredniej działalności konsumenckiej, pozycjonujemy naszą firmę tak, aby skuteczniej wspierać strategię wzrostu i zwiększać wartość dla akcjonariuszy. Zarządzanie tworzeniem treści różni się od ich dystrybucji i nowa jednostka pozwoli nam być bardziej skutecznymi i elastycznymi w tworzeniu treści, których konsumenci potrzebują najbardziej, dostarczanych w taki sposób, w jaki wolą z nich korzystać. "

Wygląda więc na to, że pandemia kornonawirusa może całkowicie odmienić przyszłość dystrybucji filmów, seriali i programów telewizyjnych i przyspieszyć ich migrację z tradycyjnych mediów do internetu.

Disney+ - kiedy platforma trafi do Polski?

Najnowsze plany Disneya dotyczą przede wszystkim rynku amerykańskiego. Paradoksalnie COVID-19 opóźnił premierę Disney+ w Polsce. Jeszcze do niedawna podejrzewano, że serwis trafi do naszego kraju w roku 2020. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy polscy użytkownicy będą mogli korzystać z dobrodziejstw tej usługi. W USA, gdzie Disney+ działa od niemal roku i zdobyła już 60 milionów użytkowników, z powodu pandemii wiele filmów Disneya trafiło bezpośrednio na platformę, całkowicie pomijając premiery kinowe. W Polsce te tytuły są albo całkowicie niedostępne, albo pojawiły się na dużym ekranie. Sytuacja obu rynków jest więc diametralnie różna. Na razie pozostaje nam czekać na decyzję Disneya.

