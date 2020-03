Wygląda na to, że odwołano targi E3. Chociaż sami organizatorzy nie odnieśli się jeszcze do tych doniesień, to wielu dziennikarzy i branżowych insiderów zachęca na Twitterze do anulowania swoich lotów i rezerwacji hotelowych. Cała sprawa ma się wyjaśnić jeszcze 11 marca 2020 roku. Niestety, wygląda na to, że w tym roku gracze będą musieli się obyć smakiem, a na prezentacje nowych gier będziemy musieli sporo poczekać.

E3 odwołane? Wszystko na to wskazuje

Oczywiście istnieje możliwość, że wydarzenie zostanie przełożone na późniejszy termin, jak np. objazdowy festiwal Coachella. Możliwe jest również, że impreza odbędzie się w planowanym terminie, ale z udziałem tylko skrupulatnie przebadanych dziennikarzy i wydawców gier.

Odwołanie E3 przyniosłoby milionowe straty nie tylko dla organizatorów, ale też samych twórców, którzy przedstawiają na imprezie swoje dzieła - w końcu prezentacje muszą być dopięte na ostatni guzik, a za darmo się tego nie robi. No chyba, że chce się zostać pośmiewiskiem w branży, jak Bethesda Softworks.

Gdzie w takim razie twórcy przedstawią swoje nowe gry? Cóż, Sony i tak miało nie być, Nintendo od lat pokazuje filmiki nagrane wcześniej w zamkniętym studiu, a Electronic Arts na kilka dni przed E3 pokazuje własną konferencję EA Play. Odwołanie targów będzie największym ciosem dla małych, niezależnych twórców, którzy mogą przedstawić swoje dzieła tysiącom ludzi. Na razie musimy jednak czekać na oficjalne potwierdzenie informacji.