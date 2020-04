Koronawirusowy apel Samuela L. Jacksona: "ZOSTAŃ, K*RWA W DOMU!"

Pandemia koronawirusa ma się dobrze, ale pomimo kolejnych zachorowań i zwiększającej się liczby ofiar śmiertelnych, ludzkość nie zapomniała o humorze - jedynemu zjawisku, które pozwala funkcjonować nawet w najgorszym kryzysie. Przykładem tego stanu rzeczy jest wiersz-apel, który ostatnio przeczytał Samuel L. Jackson.

Koronawirus - Samuel L. Jackson walczy z COVID-19

Stany Zjednoczone to kraj, który obecnie najbardziej odczuwa epidemię koronawirusa. W związku z tym wiele gwiazd wykorzystuje swój autorytet, by zachęcić obywateli, do zostania domach. Dobrowolna kwarantanna to jeden z najskuteczniejszych środków ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Czasami namawianie po dobroci nie przynosi żadnego skutku. Dlatego Samuel L. Jackson postanowił dotrzeć do osób, które ignorują polecenia WHO trochę inną drogą. Aktor, którego trzecie imię powinno brzmieć Motherfucker, nie boi używać się soczystych przekleństw, o czym ostatnio przypomniał całemu światu.

Jackson był gościem koronawirusowej edycji programu Jimmy Kimmel's Live. Aktor połączył się z showmanem, by wyrecytować wiersz autorstwa Adama Mansbacha zatytułowany "Stay the F**k at Home", co w wolnym tłumaczeniu można przełożyć na "Zostań, k*rwa w domu".

" Korona się szerzy. To nie jest żart. Nie radzę wychodzić nikomu. Więc sposób na walkę jest całkiem prosty - zostań, k*rwa w domu. [tłum. red.] "

Powyższy fragment powinien być mottem przyświecającym każdej osobie, która wpadnie na pomysł opuszczenia domowych pieleszy. Jeśli jednak do kogoś nie dociera poezja, może dotrą żołnierskie słowa samego Samuela L. Jacksona.

" Technicznie nie jestem jakimś lekarzem, ale słuchajcie sk*rwysyny, kiedy będę czytał ten wiersz. Ja - Sam, je*any Jackson mówię wam: siedźcie na d*pie w domu. "

Samuel L. Jackson w zabawnym wideo sparodiował obecny trend na czytanie dzieciom bajek online przez aktorów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sięgnął po nowe dzieło autora bestsellerowej książki "Go the Fuck to Sleep" (w polskiej wersji "Śpij już, k*rwa, śpij"). Mansbach ma w swoim dorobku podobne parodie literatury dziecięcej, między innymi "You have to fucking eat", czy "Fuck, now there are two of you".

Miejmy nadzieję, że jego najnowszy wiersz wypowiedziany ustami Jacksona wpłynie na osoby, które nie przestrzegają dobrowolnej kwarantanny i nie stosują się do zasad społecznego dystansu.

