Kościół w Tyńcu sprofanowany? Rozebrany uczestnik imprezy techno tańczył na ołtarzu

Pod koniec sierpnia 2020 w okolicy tynieckiego klasztoru pod Krakowem odbyła się impreza techno Egodrop Rave OA. Jak donoszą krakowskie media z posesji, na której miała miejsce, dochodziła głośna muzyka, która zakłócała mieszkańcom, klasztorowi i jego gościom spokój.

Niestety na tym kłopoty tynieckich benedyktynów się nie skończyły, a po ponad tygodniu od imprezy w ramach festiwalu muzyki rave i techno na jaw wyszły nowe, szokujące fakty.

- napisał w interpelacji do prezydenta miasta radny Marek Sobieraj.

Do incydentu doszło w kościele opactwa 23 sierpnia 2020 w godzinach popołudniowych, w trakcie koncertu Krakowskiego Kwintetu Harfowego i organisty Dariusza Bąkowskiego-Koisa.

Rozebrany do pasa mężczyzna wszedł do prezbiterium, gdzie znajdowali się muzycy, w trakcie występu: przechadzał się po nim, stał przez chwilę przy tabernakulum, potem zaś wszedł na ołtarz, przygotowany do odprawienia Mszy Świętej wieczornej. Zmusiło to wykonawców do przerwania koncertu. Mnich, który zaraz zjawił się na miejscu, próbował wyprosić mężczyznę z kościoła, lecz kontakt z nim był utrudniony: mężczyzna wpadał w skrajne stany emocjonalne i nie chciał pozostać w jednym miejscu. "