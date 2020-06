Kosmici zamieszkują Europę? Tak uważają naukowcy z ESA

Miliony ludzi na całym świecie od lat czekają na moment, w którym Ziemianie w końcu odkryją obce formy życia. Teorie na temat kosmitów są bardzo różne, ale naukowcy są zgodni - to nie możliwe, że w naszym układzie słonecznym zamieszkana jest tylko Ziemia. Stereotypowo uważa się, że obcy mieszkają na Marsie i chociaż nauka nie wyklucza, że rzeczywiście tak jest, okazuje się, żę najnowsze badania wskazują inną lokalizację, w której mogą istnieć organizmy żywe. Chodzi o Europę, która posiada duże pokłady słonej wody.

Naukowcy odkryli kosmitów? Mają zamieszkiwać Europę

Mówiąc Europa, nie mamy na myśli ziemskiego kontynentu, który wziął swoją nazwę od mitologicznej kochanki Zeusa. Mowa o jednym z księżyców Jowisza. To czwarty co do wielkości satelita gazowego olbrzyma.

Najnowsze badania wskazują, że to właśnie Europa może być miejscem, w którym żyją kosmici. Poinformowano o tym na oficjalnym Twitterze Europejskiej Agencji Kosmicznej.

" W ostatnim badaniu dotyczącym danych z misji Galileo NASA sprzed 20 lat znaleziono nowe dowody na występowanie wody na księżycu Jowisza o nazwie Europa. Jest to bardzo ekscytujące dla naszej misji Juice, ma wystartować w 2022 roku. "

Wspomniana misja Jucie ma dotrzeć do układu Jowisza, w celu przebadania trzech jego księżyców: Ganimedesa, Kallisto i Europy. Sonda ESA ma przeprowadzić poszukiwania płynnej wody znajdującej się pod powierzchnią tych satelitów. Naukowcy sądzą, że może w niej występować życie. Badacze rozpoczęli pracę nad misją Juice w maju 2012 roku. Ruszy dopiero za dwa lata.

Na razie życie na Europie ma szansę na istnienie jedynie w teorii. Badacze nie wykluczają jednak, że znalezione na księżycach Jowisza organizmy żywe będą przypominać kosmitów, których pełno w filmach i książkach science fiction. Przynajmniej w pewnym sensie. Możliwe, że podobnie jak ufoludki, obcy są zieloni. A to dlatego, że kosmici mieszkający na pokrytym lodem księżycu mogą okazać się glonami.

Jak wiadomo, woda jest czynnikiem niezbędnym do powstania życia. Jeśli na Jowiszu rzeczywiście znajduje się H₂O w stanie płynnym, istnieje duża szansa, że Europa jest zamieszkana. O tym jednak przekonamy się, dopiero kiedy sonda misji Juice przekaże dane z powrotem na Ziemi. Na ewentualne odkrycie kosmitów poczekamy więc co najmniej kilka lat. No chyba że obcy postanowią odezwać się pierwsi...

