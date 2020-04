Kot zamknął swoich właścicieli na balkonie. Na pomoc musieli ruszyć strażacy

Do dramatycznej sytuacji doszło w niedzielę w godzinach wieczornych na jednym z osiedli w Bielsku-Białej. Roczny kocur imieniem Charlie uwięził swoich dwóch właścicieli na balkonie, uniemożliwiając im powrót do mieszkania. Mężczyźni zmuszeni byli wezwać na pomoc straż pożarną.

Kot zamknął swoich właścicieli na balkonie

Marcin i Paweł to właściciele rocznego, dość postawnego i ciężkiego kocura Charliego. Jak donosi TVN24, w niedzielę 26 kwietnia 2020 roku mężczyźni udali się na balkon, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Przymknęli za sobą drzwi, by ich mruczek nie podążył ich śladem. Wtedy sytuacja przybrała niespodziewany obrót.

Kot wskoczył na parapet, po czym oparł się na klamce zamykając w ten sposób drzwi balkonowe. W efekcie uwięził na zewnątrz swoich właścicieli.

" Gdy zajęci byliśmy rozmową, Charlie wskoczył na parapet, oparł się na klamce i zjechał po niej, a że jest dosyć ciężki, klamka zapadła. "

- wyjaśnił jeden z mężczyzn w rozmowie z TVN24.

Wzywanie sąsiadów mijało się z celem, bowiem mężczyźni nie mieli przy sobie kluczy do mieszkania, które mogliby przekazać. Zeskoczenie z balkonu na podwórko też nie wchodziło w rachubę - było zbyt ryzykowne, gdyż wysokość wynosiła od 4 do 5 metrów. Zresztą właściciele i tak nie dostaliby się do środka przez drzwi wejściowe - w końcu nie mieli kluczy. Na szczęście mężczyźni mieli przy sobie telefon komórkowy, dzięki czemu udało im się wezwać straż pożarną.

Strażacy wspięli się na balkon za pomocą drabiny i przy użyciu śrubokrętu zdołali otworzyć drzwi prowadzące do mieszkania. Całej akcji przyglądał się wyraźnie zaintrygowany Charlie. Dramat jego właścicieli trwał około półtorej godziny.